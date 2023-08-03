موت السن.. كيف يحدث؟

قالت الدكتورة يوليا تومة إن موت السن يحدث ‫عادة بسبب التهاب لبه، والذي ينجم غالبا عن تسوس الأسنان الذي لم ‫يتم علاجه.

‫وأوضحت طبيبة الأسنان الألمانية أن البكتيريا الضارة تتوغل عبر ثقوب ‫عميقة في السن إلى شبكة الأعصاب والأوعية الدموية فيه وتدمرها مما ‫يؤدي إلى موته، لأن هذه الشبكة الداخلية المعقدة هي المسؤولة ‫عن تغذيته. ‫

أعراض موت السن

‫وأضافت تومة أن أعراض موت السن تتمثل في التغيرات اللونية الطارئة عليه، إذ يتخذ اللون الأصفر الداكن وصولا إلى الرمادي المائل ‫للأسود، إلى جانب الشعور بالألم أثناء المضغ والحساسية تجاه الأطعمة ‫والمشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.

‫ويجب استشارة طبيب الأسنان فور ملاحظة هذه الأعراض، لأن العلاج في ‫الوقت المناسب يساعد على إنقاذ السن ويحول دون سقوطه أو الاضطرار إلى ‫خلعه.

‫ويمكن إنقاذ السن من خلال علاج قنوات الجذر، حيث تتم في البداية إزالة ‫الأنسجة الملتهبة وحشو القنوات، وفي وقت لاحق يتم تركيب تاج لحماية ‫السن من الانكسار.