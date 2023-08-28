آلام الفقرات العنقية.. الأسباب والعلاج
قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي الألماني إن آلام الفقرات العنقية لها أسباب عدة، تتراوح بين البسيط والخطير.
وأوضح المعهد أن الأسباب البسيطة لآلام الفقرات العنقية تتمثل في وضعيات الجسم الخاطئة والإجهاد المفرط للفقرات العنقية، كما هي الحال عند الجلوس أمام شاشات الحواسيب والأجهزة الجوالة طويلا، وكذلك إثر الأعمال التي يتم تنفيذها فوق مستوى الرأس.
أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في الإصابات والتآكل المصاحب لأمراض العظام مثل التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام والانزلاق الغضروفي والكُساح والجَنَف (ميلان العمود الفقري)، بالإضافة إلى أضرار جذور الأعصاب والنخاع الشوكي.
آلام في الذراعين
وأضاف المعهد أنه، إلى جانب آلام الفقرات العنقية، قد يعاني المريض أيضا آلاما في الذراعين واليدين والكتف والظهر وتيبس الرقبة وصداعا ودوارا وطنينا في الأذن واضطرابات في الرؤية، بالإضافة إلى أعراض عصبية مثل الخدر (التنميل) والوخز، وفي أسوأ الأحوال مظاهر شلل.
وتنبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.
وتبعا لشدة الآلام يشمل العلاج المسكنات وتطبيقات السخونة وتمارين تقوية عضلات الرقبة والتثبيت بواسطة دعامة الرقبة.
وفي الحالات المزمنة والشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة.