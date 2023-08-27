‫كيف تتعامل مع آلام فقرات الظهر؟ وهل الجراحة هي الحل؟

يعدّ الانزلاق ‫الفقري من الآلام الشائعة في منطقة الظهر، والتي تحدث بسبب ‫التهابات الفقرات والتآكل المرتبط بالعمر.

‫جراح الأعصاب الألماني مونثر ساباريني أوضح أن البداية تكون مع زيادة مرونة العمود ‫الفقري أكثر من اللازم، وانحراف بعض الفقرات، فيما يعرف بانزلاق الفقار.

‫وينتج عن ذلك تحرك الفقرات بشكل غير متناغم ضد بعضها بعضا، مما يزيد ‫الحمل على كل من الأقراص الفقرية والمفاصل الفقرية المحيطة، ويمكن أن ‫يحدث هذا التحرك في منطقة الفقرات القطنية أو فقرات العنق.

انزلاق الفقرات

‫ومن أبرز العلامات التي تدل على الإصابة بانزلاق الفقرات، الشعور بالألم ‫في الظهر بعد الاستيقاظ في الصباح، وكذلك بعد الجلوس لفترات طويلة على ‫المكتب أو في السيارة، كما يشعر المصاب وكأن رقبته غير قادرة على حمل ‫رأسه.

‫وقد ينشأ ضغط على الألياف العصبية أيضا، مما يؤدي إلى انتقال الشعور ‫بالألم إلى مناطق أخرى كالقدم والفخذ، ومن ضمن العلامات المرضية الأخرى ‫الشعور بالوخز والخدر في الساقين.

‫‫ومع ظهور مثل هذه الأعراض، يلزم استشارة الطبيب على الفور، حيث يمكن الاكتفاء بالعلاج الطبيعي في بعض ‫الحالات، أو اللجوء للتدخل الجراحي في حال ‫تضرر الفقرات أو الأعصاب.