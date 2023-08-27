الإفراط في البقوليات يهدد بنقص فيتامين "بي 12"

أفادت مجلة "هيلبراكسيسنت" الألمانية بأن ‫الإفراط في تناول البقوليات يهدد بنقص فيتامين "بي 12" (B12) الهام ‫للعمليات الحيوية للجسم.

‫‫ويؤدي الإفراط في تناول البقوليات -باعتبارها بديلا عن البروتين الحيواني ‫في بعض الأنظمة النباتية- إلى نقص إمداد الجسم بفيتامين "بي 12".

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن الأطعمة الحيوانية -مثل الأسماك ‫واللحوم والبيض ومنتجات الألبان- هي التي توفر فيتامين "بي 12" مما يعني أن ‫الأطعمة الحيوانية بكميات مناسبة هي الضمانة لإمدادات كافية بهذا ‫الفيتامين.

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‫وصحيح أن هناك أطعمة نباتية تحتوي على فيتامين "بي 12" -مثل الملفوف وفطر ‫شيتاكي- إلا أنها لا تضمن إمداد الجسم بالكميات الكافية منه.

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‫وفي مثل هذه الحالات، ينصح خبراء التغذية الألمان الأشخاص الذين يتبعون ‫النظام النباتي بتناول كميات كافية من فيتامين "بي 12" عن طريق المكملات ‫الغذائية، وذلك بعد استشارة الطبيب.

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‫ويؤدي نقص فيتامين "بي 12" إلى زيادة التهيج والتعب والضعف ‫الإدراكي والشعور بالضعف وآلام الأعصاب، ومع الحالات الشديدة يظهر على ‫صورة ضيق في التنفس ودوخة وتلف في الأعصاب وفقدان الإحساس في اليدين ‫والقدمين وضعف العضلات وضعف الاستجابة وصعوبة المشي والارتباك.