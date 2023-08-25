‫القصور الوريدي.. عوامل الخطورة والأعراض

قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في ‫القطاع الصحي الألماني إن القصور الوريدي هو اضطراب في عملية تدفق الدم، لا سيما ‫من الساقين إلى القلب.

‫وأوضح المعهد أن عوامل الخطورة المؤدية إلى القصور الوريدي تتمثل في:

‫السِّمنة.

قلة الحركة.

الحمل.

التغذية غير الصحية.

الوقوف أو الجلوس ‫طويلا.

الإصابات.

العمليات الجراحية.

العوامل الجينية.

التقدم في العمر.





أعراض ‫القصور الوريدي

‫وتتمثل الأعراض الدالة على القصور الوريدي في:

دوالي الساقين.

ظهور بقع ‫زرقاء وحمراء على جلد الساق.

الشعور بثقل وتعب في الساقين بعد الجلوس أو ‫الوقوف لمدة طويلة.

تورم الكاحلين.

تقلصات ليلية بباطن الساق.

الشعور ‫بوخز وشد وخدر وألم في الساقين.

‫وتجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تتمثل في الإصابة بجلطة الساق.

تدابير بسيطة

ويمكن مواجهة الحالات الطفيفة من القصور الوريدي من خلال بعض التدابير ‫البسيطة، مثل ممارسة الأنشطة الحركية، وإنقاص الوزن، والاستلقاء مع رفع ‫الساقين أو ممارسة تمرين الدراجة في الهواء أثناء الاستلقاء، وارتداء ‫الجوارب الضاغطة، والحمامات الباردة.

‫وفي الحالات الخطيرة يمكن اللجوء إلى الجراحة، مثل جراحة نزع الوريد ‫والتصليب بالرغوة والعلاج بالموجات الراديوية بالحرارة.