هذه أعراض ‫التهاب المفاصل الروماتويدي

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام، إن ‫التهاب المفاصل الروماتويدي هو التهاب مزمن في جميع أنحاء الجسم، يحدث ‫على شكل نوبات.

‫وأوضحت الجمعية أن التهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة ‫الذاتية؛ حيث يهاجم جهاز المناعة أنسجة الجسم لأسباب غير معلومة، غير أن ‫الأطباء يعزون ذلك إلى العوامل الوراثية، وبعض عوامل الخطورة؛ مثل: التدخين ‫والسمنة والعدوى.

أعراض ‫التهاب المفاصل الروماتويدي

‫وفي بداية المرض يشعر المريض بآلام في المفاصل الصغيرة (كاليدين ‫والقدمين)، وبعد ذلك في المفاصل الكبيرة (كالركبة)، بالإضافة إلى تيبس ‫العضلات في الصباح، والحمى الطفيفة، والتعب، والإعياء، والقيود الحركية.

‫وينبغي للمريض استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج في الوقت ‫المناسب، من أجل تجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عن التهاب المفاصل ‫الروماتويدي؛ حيث قد تلحق أضرارًا جسيمة بالعظام والغضاريف والأنسجة ‫الضامة.

وعلى الرغم من أن التهاب المفاصل الروماتويدي غير قابل للشفاء، فإنه ‫يمكن السيطرة على الأعراض وتخفيف المتاعب، من خلال العلاج بواسطة الأدوية ‫والجراحة (تركيب مفصل اصطناعي)، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي، والعلاج ‫الحراري، والعلاج الوظيفي، وإعادة التأهيل.