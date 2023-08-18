هذا السلاح يحارب السكري من النوع الثاني

يعدّ داء السكري من النوع الثاني من الأمراض ‫المنتشرة في وقتنا الحاضر؛ بسبب نمط الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في قلة ‫الحركة وزيادة الوزن. لذا تساعد الرياضة في محاربة هذا المرض، ‫إلى جانب التغذية الصحية.

‫وقالت الدكتورة أولريكه بيكر، إن الرياضة تعدّ سلاحًا فعالًا لمحاربة داء ‫السكري من النوع الثاني؛ حيث يحرق الجسم الكربوهيدرات أثناء ممارسة ‫الرياضة باعتدال، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم، وعدم تخزين ‫السكر في الكبد والأنسجة الدهنية.

‫وأضافت أخصائية السكري الألمانية، أن ممارسة الرياضة تساعد على إنقاص ‫الوزن، مما يسمح للأنسولين بالعمل بشكل أفضل.‫

بناء العضلات

كما أن ممارسة الرياضة تعمل على بناء العضلات، ومن ثم حرق المزيد ‫من السعرات الحرارية أثناء الراحة، وهو أمر جيد لسكر الدم ووزن الجسم.

‫وأكّدت بيكر ضرورة استشارة الطبيب قبل البدء في ممارسة الرياضة؛ حيث ‫ينبغي للشخص إجراء تخطيط كهربية القلب مع المجهود، للحصول على الضوء الأخضر ‫لممارسة الرياضة، لا سيما بالنسبة للنساء فوق سن الخمسين والرجال فوق سن ‫الأربعين، أو إذا كان هناك خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في ‫الأسرة.

‫كما يتعيّن على أي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم -غالبًا ما يكون مصاحبًا ‫لداء السكري- الابتعاد عن النشاط البدني الشاق.





‫الرياضات المناسبة

وعن الرياضات المناسبة لمرضى السكري، أوضحت بيكر أنه يمكن للمرضى ممارسة ‫المشي، وركوب الدراجات الهوائية، والسباحة، وتمارين اللياقة البدنية ‫المائية، بالإضافة إلى اليوغا والبيلاتس.

‫كما ينبغي للمرء دمج النشاطات الحركية في الحياة اليومية؛ حيث يمكن -على سبيل ‫المثال- صعود الدرج بدلًا من استخدام المصعد، وركوب الدراجة بدلًا من ‫السيارة في المسافات القصيرة.

‫وإلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والنشاطات الحركية، يُوصى -أيضًا- ‫باتباع نظام غذائي صحي يعتمد على الإكثار من الأطعمة الغنية بالألياف ‫الغذائية؛ مثل: الخضروات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة، والابتعاد عن ‫السكريات والدهون والوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.‫

‫مقاومة الأنسولين

‫وأوضحت أخصائية السكري الألمانية، أن داء السكري من النوع الثاني يحدث بسبب مقاومة خلايا الجسم لهرمون الأنسولين المفرز من البنكرياس، وتكمن ‫أسبابه في نمط الحياة غير الصحي، الذي يتمثل في السُّمنة وقلة الحركة، ‫إلى جانب العوامل الجينية والتقدم في العمر.

وتتمثل أعراض الإصابة بداء السكري من النوع الثاني في العطش الشديد، ‫والتبول بشكل متكرر، وفقدان الوزن دون سبب.

وقد يؤدي داء السكري من النوع الثاني إلى مضاعفات خطيرة؛ تتمثل في: أمراض ‫القلب والأوعية الدموية، وهشاشة العظام، والاعتلال العصبي، والاعتلال ‫الكُلوي، واعتلال الشبكية، الذي قد يؤدي إلى العمى، وغرغرينا القدم ‫الناجمة عن الإصابة بحالة القدم السكري.

‫ويُعالج داء السكري من النوع الثاني بواسطة الأدوية، والحقن ‫بالأنسولين.