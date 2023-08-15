ما فيروس نيوكاسل المنتشر بين الطيور؟ وهل يعدي البشر؟

فرضت سلطات عدد من الدول حظرا مؤقتا على استيراد لحوم الدواجن والبيض ومنتجاتهما من فرنسا، على خلفية بيان أصدرته المنظمة العالمية للصحة الحيوانية يفيد بتفشي مرض نيوكاسل في منطقة البرانس الأطلسية بفرنسا.

وداء نيوكاسل هو مرض فيروسي مخاطي شديد العدوى يصيب الدواجن المنزلية وطيور الأقفاص والطيور البرية.

وحسب موقع حكومة كوينزلاند في أستراليا، فإن فيروسات "إن دي" (ND) تمتلك قدرة متفاوتة على إصابة الدواجن الأليفة، إذ تظهر بعض سلالات الفيروسات مستويات عالية من الإمراضية، في حين لا تنتج السلالات الأخرى أي مرض وتصنف على أنها غير مسببة للأمراض.

عادة ما تدوم فترة حضانة فيروس نيوكاسل -من لحظة دخول الفيروس للجسم وحتى ظهور الأعراض- من 5 إلى 6 أيام، ولكنها قد تختلف من 2-15 يوما، ويصيب عادة جميع أنواع الطيور الداجنة والبرية.

أعراض مرض نيوكاسل في الطيور

فقدان الشهية

انخفاض حاد في إنتاج البيض

زيادة التنفس

انتفاخ في الرأس

إسهال أخضر غزير

الموت خلال يومين من الإصابة

علامات عصبية، مثل الالتواء في الرقبة

ارتعاش العضلات

السعال

رجفان الرأس

شلل الجناح والساق

هل مرض نيوكاسل يعدي الإنسان؟

مرض نيوكاسل هو داء حيواني المنشأ ويمكن أن يصيب البشر أيضا، ويمكن أن يسبب لهم التهاب الملتحمة، لكن الحالة بشكل عام تكون خفيفة للغاية، ويتعافى الشخص من تلقاء نفسه، وذلك وفقا للمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

أعراض مرض نيوكاسل لدى البشر

يمكن للشكل الخفيف من المرض أن يصيب البشر ويسبب: