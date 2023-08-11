في الصيف.. ما كمية المثلجات المسموح بتناولها؟

في فصل الصيف يكثر تناول المشروبات والعصائر الباردة والمثلجات بمختلف أنواعها، من أجل محاربة الحرارة والشعور بالانتعاش، ويحبها الكبار والصغار، لكننا نحتاج للحذر عند تناولها حتى لا تؤثر على صحتنا.

وتقدم اختصاصية التغذية والحمية في جامعة موغلا-صدقي كوتشمان (غربي تركيا) دينا بي ديلي مجموعة محاذير ونصائح لتناول المثلجات والعصائر والمشروبات الباردة في الصيف، كما تحدد الكمية المنصوح بتناولها أسبوعيا.

وتقول بي ديلي -في حديث لوكالة الأناضول- إن المشروبات الباردة والمثلجات قد تُسبب أضرارا كثيرة على الصحة، ويجب الانتباه لها، مؤكدة أن تناولها باستمرار عادة غير صحية لأنها تسبب انقباضا في الأوعية الدموية؛ مما يكون له تأثير سلبي على بعض أجزاء الجسم.

وفي ما يلي أبرز النصائح التي قدمتها بي ديلي:

محاذير المثلجات والمشروبات الباردة

1- تؤدي إلى الصداع وآلام الرأس، لأن تدفق الدم إلى الدماغ يتغير عند تناول المشروبات الباردة.

2- التهابات اللثة وآلام الأسنان، وكذلك تآكل الطبقة العاجية.

3- التهاب اللوزتين والبلعوم.

4- انخفاض معدل ضربات القلب، وذلك لأن العصب المبهم الذي يمتد إلى أسفل العنق، ويربط بين الدماغ والجهاز الهضمي؛ يتأثر بتناول المثلجات، ويبطئ معدل ضربات القلب.

5- مشاكل في الجهاز الهضمي: مثل الإمساك والإسهال والمغص وعسر الهضم والإصابة بالحموضة وارتجاع المريء.

6- استنزاف طاقة الجسم بسبب حاجته لطاقة إضافية لتسخين الماء وجعله يصل إلى درجة الحرارة المناسبة.

7- صعوبة التخلص من الدهون الزائدة في الجسم، إذ تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تصلب الدهون.

التناول الآمن للمشروبات الباردة

لتناول المثلجات والمشروبات الباردة على نحو آمن يمكن مراعاة الأمور التالية:

1- استخدام عصائر من الفاكهة أو المثلجات التي تتكوّن من الحليب والعصائر الطبيعيّة والفواكه المجفّفة بدل المثلجات التي تحتوي على مواد حافظة غنية بالسكريات، وتناول عصائر من الفواكه الصيفية الطازجة، مثل البطيخ بشتى أنواعه والخوخ والأناناس والكيوي.

2- عند شرب الماء أضف إليه مكعبات من الثلج وقطعا من الليمون أو الفراولة أو الجزر أو البرتقال للحفاظ على مستويات ترطيب عالية في الجسم.

3- عدم تناول المثلجات والعصائر الباردة قبل وجبات الطعام.

4- لمرضى السكري والحمية، يجب تناول المثلجات الخالية من السكريات والدهون.

5- ينصح بألا تزيد كمية المثلجات التي تتناولها على مقدار 150غراما أسبوعيا.