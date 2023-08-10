أعراض ومضاعفات عدوى بكتيريا كامبيلوباكتر
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10/8/2023
قال المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية إن عدوى بكتيريا "كامبيلوباكتر" تحدث بسبب تناول أطعمة ومشروبات ملوثة أو نيئة أو غير ناضجة بشكل كاف كالحليب الطازج ومنتجاته.
وأوضح المركز الألماني أن أعراض الإصابة بعدوى هذه البكتيريا تتمثل في:
- الإسهال (قد يكون مائيا أيضا).
- آلام البطن.
- تقلصات البطن.
- الحمى.
- الصداع.
- آلام العضلات.
- آلام المفاصل.
عواقب وخيمة
وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة المضادات الحيوية، وذلك لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على عدوى بكتيريا "كامبيلوباكتر" والمتمثلة في:
- التهاب الأمعاء المزمن.
- متلازمة القولون العصبي.
- التهاب المفاصل التفاعلي (التهاب المفاصل بعد العدوى البكتيرية).
- متلازمة غيلان باريه (التهاب الأعصاب مع ضعف العضلات والألم).
وللوقاية من عدوى بكتيريا "كامبيلوباكتر" ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية، التي تتمثل في غسل الأطعمة جيدا وإنضاجها أيضا.
المصدر : الألمانية