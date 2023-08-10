صحة

‫أعراض ومضاعفات عدوى بكتيريا كامبيلوباكتر

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10/8/2023

قال المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية إن ‫عدوى بكتيريا "كامبيلوباكتر" تحدث بسبب تناول أطعمة ومشروبات ملوثة أو ‫نيئة أو غير ناضجة بشكل كاف كالحليب الطازج ومنتجاته.

‫وأوضح المركز الألماني أن أعراض الإصابة بعدوى هذه البكتيريا تتمثل في:

  • الإسهال (قد يكون مائيا أيضا).
  • آلام البطن.
  • تقلصات البطن.
  • الحمى.
  • الصداع.
  • آلام العضلات.
  • آلام المفاصل.

عواقب وخيمة

‫وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة المضادات الحيوية، وذلك ‫لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على عدوى بكتيريا "كامبيلوباكتر" ‫والمتمثلة في:

  1. التهاب الأمعاء المزمن.
  2. متلازمة القولون العصبي.
  3. التهاب ‫المفاصل التفاعلي (التهاب المفاصل بعد العدوى البكتيرية).
  4. متلازمة غيلان ‫باريه (التهاب الأعصاب مع ضعف العضلات والألم).

‫وللوقاية من عدوى بكتيريا "كامبيلوباكتر" ينبغي الالتزام بالاشتراطات ‫الصحية، التي تتمثل في غسل الأطعمة جيدا وإنضاجها أيضا.

المصدر : الألمانية