‫أعراض ومضاعفات عدوى بكتيريا كامبيلوباكتر

قال المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية إن ‫عدوى بكتيريا "كامبيلوباكتر" تحدث بسبب تناول أطعمة ومشروبات ملوثة أو ‫نيئة أو غير ناضجة بشكل كاف كالحليب الطازج ومنتجاته.

‫وأوضح المركز الألماني أن أعراض الإصابة بعدوى هذه البكتيريا تتمثل في:

الإسهال (قد يكون مائيا أيضا).

آلام البطن.

تقلصات البطن.

الحمى.

الصداع.

آلام العضلات.

آلام المفاصل.





عواقب وخيمة

‫وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتم بواسطة المضادات الحيوية، وذلك ‫لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على عدوى بكتيريا "كامبيلوباكتر" ‫والمتمثلة في:

التهاب الأمعاء المزمن. متلازمة القولون العصبي. التهاب ‫المفاصل التفاعلي (التهاب المفاصل بعد العدوى البكتيرية). متلازمة غيلان ‫باريه (التهاب الأعصاب مع ضعف العضلات والألم).

‫وللوقاية من عدوى بكتيريا "كامبيلوباكتر" ينبغي الالتزام بالاشتراطات ‫الصحية، التي تتمثل في غسل الأطعمة جيدا وإنضاجها أيضا.