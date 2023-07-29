بعد 6 سنوات من اكتشافه في الصين.. فيروس "ألونغشان" ينتشر في أوروبا

بعد 6 سنوات من اكتشافه في الصين، يبدو أن فيروس "ألونغشان" (ALSV) الذي يحمله "القراد" بدأ في الانتشار بمعظم أنحاء أوروبا.

"مركز طب السفر" (CRM) في مدينة دوسلدورف الألمانية، أكد رصد الفيروس -الذي لم يتم ربطه بأي أمراض خطيرة لدى البشر- في القراد بفنلندا وفرنسا وروسيا وسويسرا وألمانيا.

ووجد باحثون من "جامعة الطب البيطري" (TIHO) في مدينة هانوفر، دليلا على انتقال فيروس "ألونغشان" عبر القراد إلى حيوانات برية مثل الغزلان في ولاية سكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا.

وقال توماس يلينك المدير العلمي في المركز "اتسعت مناطق انتشار العديد من أنواع القراد المحلية بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وذكر يلينك بعد نشر دراسة مماثلة في دورية "ميكرو أورغانيزم" (Microorganisms) العلمية، أن فصول الشتاء المعتدلة والصيف الأكثر دفئا مواتية لانتشار العنكبوتيات.

ومع ذلك، لم يرتبط فيروس "ألونغشان" حتى الآن بأي أمراض تتجاوز خطورتها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

ومن أكثر الأمراض التي تنتقل عن طريق القراد شيوعا في أوروبا؛ مرض "لايم" الذي يمكن علاجه بالمضادات الحيوية في مراحله المبكرة.

وينتشر التهاب الدماغ المنقول بالقراد في أوائل الصيف أيضا بشكل خاص في العديد من المناطق، لكن يمكن التطعيم ضده.