صفقة علاج جيني بمليار دولار بين أسترازينيكا و فايزر

وافقت شركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية على شراء مجموعة من العلاجات الجينية لأمراض نادرة من شركة فايزر الأميركية.

وقالت أسترازينيكا اليوم الجمعة، إن قيمة الاتفاق مع فايزر تقدر بما يصل إلى مليار دولار، بالإضافة إلى الرسوم المتدرجة على المبيعات.

ومن المقرر إنجاز الاتفاق في الربع الثالث من العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا، باسكال سوريوت إن الاتفاق مع فايزر سيسرع وتيرة طموحات الشركة للنمو في مجال علاجات الخلايا والجينات.

وأضاف سوريوت "نعتقد أن علاج الخلايا سوف يكون جزءا مهما من مستقبل الأدوية في السرطان، وأكثر من السرطان".

وتابع "نعمل بالفعل لبناء القدرات في العلاج الجيني لبعض الوقت الآن".

وسجلت أسهم أسترازينيكا صعودا بنحو 2% في تعاملات الصباح ببورصة لندن.