مستخلص من مكون بروتيني سام.. عقار جديد لعلاج ألزهايمر يجتاز اختبارا أوليا للسلامة

أعلنت شركة "أكيومن فارماسيوتيكالز" (Acumen Pharmaceuticals) اليوم الأحد أن عقارا تجريبيا لعلاج مرض ألزهايمر طورته الشركة اجتاز اختبارا أوليا للسلامة وسينتقل بذلك إلى تجارب أكبر.

ويستهدف هذا العقار شكلا جديدا من المكون البروتيني السام "بيتا أميلويد" في المخ.

وقالت الشركة إن العقار "إيه سي آي-193" (193-ACI) تم استقباله بشكل جيد في أول تجربة اختبار على المرضى.

وعرضت الشركة نتائج الدراسة -التي أجريت على عينة عشوائية تضم 62 مريضا لديهم أعراض مبكرة بالإصابة بألزهايمر- في المؤتمر الدولي لرابطة ألزهايمر بأمستردام.

وشملت الدراسة مقارنة بين مجموعة من المشاركين تم إعطاؤهم العقار مع مجموعة أخرى تم إعطاؤها عقار وهمي.

وقال الدكتور إريك سيمرز كبير المسؤولين الطبيين في "أكيومن فارماسيوتيكالز" خلال مقابلة إن العقار الجديد الذي طورته الشركة يستهدف ويرتبط بمركبات قليلة الوحدات من "بيتا أميلويد"، وهي نسخة سامة قابلة للذوبان من بروتين أميلويد الذي يشكل لويحات دماغية مرتبطة بالمرض.

وفي تجربة "أكيومن فارماسيوتيكالز"، قالت الشركة إن من يحصلون على جرعات أكبر من العقار الجديد تتراجع لديهم معدلات لويحات أميلويد بعد فترة تتراوح بين 6 أسابيع و12 أسبوعا، مما يشير إلى أن العقار قد يعطى للمرضى عن طريق الحقن الوريدي مرة واحدة في الشهر.