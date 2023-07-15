تطوير تقنية الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد للعلاج المناعي للسرطان

طوّر فريق علمي كوري تقنية طباعة حيوية "ثلاثية الأبعاد" (3D) قادرة على القضاء على الخلايا السرطانية باستخدام وظيفة الخلايا المناعية لأول مرة.

وتمكن بحث مشترك بين المعهد الكوري للآلات والمواد، ومعهد البحوث العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية، من تطوير هذه التقنية باستخدام الخلايا القاتلة الطبيعية، كطريقة جديدة في العلاج المناعي للسرطان.

وقال "سو آي بارك" الباحث الرئيسي في تعليق له "هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد بشكل كبير على تحسين وظائف الخلايا القاتلة الطبيعية المستخدمة في علاج السرطان، ونتوقع أن نسهم في علاج مرضى السرطان من خلال هذه التكنولوجيا المطورة حديثا".

ووفقا لنتائج البحث؛ يساعد السماح للهلاميات المائية (الهيدروجيل) المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد بتغليف الخلايا القاتلة الطبيعية، مما يمنع فقدانها ويمكن غالبية هذه الخلايا من العودة إلى الخلايا السرطانية لمحاربتها.

والهيدروجيل هي مادة آمنة تتكون من هيكل مرن ثلاثي الأبعاد، وفق ما تعرف طبيا، وتستخدم في مجالات كثيرة، مثل تكوين العدسات اللاصقة للعين وضمادات الجروح.

وتكمن قوة المادة في أنها قادرة على الوصول إلى تجويفات الورم التي لا تستطيع الأدوية العادية الوصول إليها، وتطلق المادة جسما مضادا يعمل على مدار عدة أسابيع.

وتتشكل المسام في الهيدروجيل، ويتم إطلاق الخلايا القاتلة الطبيعية التي تحتفظ بقدرة الخلية على البقاء بعد فترة زمنية معينة، ما يسمح بأداء وظائف المناعة.