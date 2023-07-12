10 نصائح طبية لتجنب أشعة الشمس وحرارة الصيف

شمس الصيف الحارقة من أكثر ما يعكر أجواء العطلات وموسم الإجازات، ولها مضار على الصحة في حال التعرض لها طويلا على شواطئ البحار وفي الشوارع والميادين العامة.

وقال الطبيب مختار فاتح بي ديلي مدير قسم المرضى الدوليين والمختص بأمراض الأطفال في مستشفى "ميديكال بوينت" بولاية إزمير التركية، إن جسم الإنسان يتأثر بالحرارة وخاصة الأوعية الدموية للجلد والبشرة، ما قد يتسبب بأمراض عدة، إذ إن قلة أشعة الشمس تسبب نقص فيتامين (د) وهشاشة في العظام. ومن جهة أخرى فإن زيادة التعرض للشمس يكون له تأثيران عبر الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء.

وأضاف بي ديلي "نتعرض خلال ساعات النهار للأشعة فوق البنفسجية وخاصة في المصايف وعلى شواطئ البحار، وينتج عنها الإصابة بالحروق الشمسية، لذلك يجب عدم التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس وذلك لعدم الإصابة بالحروق الجلدية".

وأوصى بي ديلي بالتعرض تدريجيا للشمس حتى يهيئ الجسم نفسه، إلى جانب اتباع بعض النصائح الطبية، من بينها: