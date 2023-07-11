ما الدهون المفيدة لصحة الإنسان؟ وفي أي المأكولات تتوافر؟

تنقسم الدهون إلى نوع مفيد لصحة القلب مثل الزيوت النباتية والأسماك البحرية الدهنية، ونوع آخر ضار بالقلب مثل الدهون الحيوانية كاللحوم والدهون المهدرجة.

وأوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن الدهون المفيدة لصحة القلب هي الزيوت النباتية، مثل زيت بذور اللفت وزيت الزيتون وزيت بذر الكتان وزيت الجوز، مشيرة إلى أنها تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة المفيدة لصحة الإنسان.

وأضافت الجمعية أن زيت بذور اللفت يعتبر صحيا للغاية، نظرا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، كما أنه يحتوي على فيتامين "إي" (E) والكثير من حمض "ألفا لينولينيك" المهم للصحة، والذي يندرج ضمن الأحماض الدهنية الأساسية "أوميغا 3″، فضلا عن أنه يحتوي على أقل نسبة من الأحماض الدهنية المشبعة غير الصحية.

وتعد الأسماك البحرية الدهنية مثل السلمون والماكريل والرنجة غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة، لذا ينبغي تناولها بمعدل مرتين على الأقل أسبوعيا.

وتتمتع الأحماض الدهنية غير المشبعة بتأثير إيجابي على الدهون بالدم وضغط الدم، حيث إنها تعمل على خفض الكوليسترول الضار "إل دي إل" (LDL)، ومن ثم تحد من خطر حدوث ترسبات في الأوعية الدموية.

كما تمتاز الأحماض الدهنية غير المشبعة بتأثير مضاد للالتهابات ومثبط للتجلط، وتعمل على حماية الخلايا، ولذلك فهي تحد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة الدماغية.

أما الدهون الضارة فهي الدهون الحيوانية مثل اللحوم والنقانق والقشدة والجبن الغني بالدهون، حيث تحتوي هذه الدهون على الكثير من الكوليسترول والأحماض الدهنية المشبعة التي ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل مرض القلب التاجي.

وتشمل الدهون الضارة أيضا الدهون النباتية المصنعة التي تستخدم في صناعة رقائق البطاطس والأطعمة الجاهزة والحلوى، وكذلك الدهون المهدرجة مثل تلك المستخدمة في صناعة الوجبات الجاهزة والمخبوزات والحلويات والبسكويت.

وللحفاظ على صحة القلب والصحة بشكل عام يُنصح باتباع النظام الغذائي لدول البحر المتوسط، والذي يقوم على الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة والأعشاب والمكسرات والبقوليات والأسماك والزيوت النباتية، مع تناول القليل من اللحوم، بالإضافة إلى الابتعاد عن الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة والحلويات، فضلا عن المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية والإقلاع عن التدخين والكحوليات.