ارتفاع درجات الحرارة قد يغيّر مفعولها.. نصائح لتناول الأدوية في الصيف

حذر خبراء من آثار سلبية لارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف على مفعول الأدوية وعلى استجابة الجسم لها.

ولتجنب العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك أوصى مركز استشارات المستهلك في ولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية أصحاب الأمراض المزمنة بصفة خاصة -الذين يتعاطون أدوية بانتظام- باستشارة الطبيب المعالج بشأن تعديل جرعة الدواء خلال موجات الحرارة الشديدة.

وأشار المركز إلى أن بعض الأدوية تجعل البشرة أكثر حساسية لأشعة الشمس في ما يعرف باسم الحساسية للضوء، مما يزيد خطر الإصابة بحروق الشمس أو يؤدي إلى تفاعلات جلدية قوية.

وتشمل هذه الأدوية كلا من المضادات الحيوية والأدوية المسكنة للألم ومضادات الالتهاب، مثل ديكلوفيناك وإيبوبروفين.

كما حذر المركز من أن تناول الأدوية المدرة للبول يمكن أن يؤدي إلى إصابة الجسم بالجفاف، ولا سيما في حالة التعرق الشديد وعدم شرب السوائل بشكل كاف.

من جانبها، حذرت مؤسسة القلب الألمانية من أن الحرارة الشديدة يمكن أن تزيد حدة رد فعل الجسم تجاه الأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يمكن أن يتعرض الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب والأوعية الدموية إلى انخفاض مفاجئ في ضغط الدم أو انهيار الدورة الدموية أو الإصابة بضربة شمس.

وعموما، ينبغي خلال فصل الصيف حفظ الأدوية في مكان بارد وجاف ومظلم، مع مراعاة شرب السوائل على نحو كاف والبقاء في الظل وتجنب الأنشطة الشاقة والتوتر النفسي قدر المستطاع.