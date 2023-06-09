ما لون البول الطبيعي؟ وماذا يعني تغيره إلى الأصفر والأحمر وألوان أخرى؟

يعد البول وسيلة مفيدة للتشخيص منذ الأيام الأولى للطب، إذ يمكن أن يخبرنا كثيرا عما يحدث في الجسم، من مدى رطوبته إلى إذا ما كان مصابًا بعدوى المسالك البولية.

وفي هذا التقرير نقدم لك جوابا عن ماذا يعني لون البول بالنسبة لصحتك.

لون البول الطبيعي

البول عبارة عن مزيج من الماء والإلكتروليت "الكهارل" والفضلات التي تصفيها الكلى من الدم، وذلك وفقا للدكتور طبيب المسالك البولية بيتار باجيك، من "كليفلاند كلينك" (Cleveland Clinic).

عندما تكون بصحة جيدة ورطبا، يجب أن يكون لون بولك يتراوح بين عديم اللون ولون القش الخفيف أو الأصفر الفاتح. وعندما لا تستهلك كمية كافية من السوائل، يصبح البول أكثر تركيزًا ويتحول إلى اللون الأصفر الداكن أو الكهرماني.

ويقول الدكتور باجيك: "من الطبيعي تماما أن يتغير لون البول قليلا يوما بعد يوم.. لكن يجب أن يظل ضمن نطاق معين من اللون الأصفر".

على ماذا يدل لون البول؟

قد يدل لون البول على الأمور التالية:

لون البول الشفاف أو البول الذي لا لون له

هذا يعني أن الشخص يشرب كثيرا من الماء. فجسمك يحتاج إلى الماء ليبقى رطبًا ويعمل بشكل صحيح. والقاعدة الأساسية هي أن تهدف إلى شرب نحو لترين من السوائل يوميا للحفاظ على تشغيل نظام الكلى بأقصى كفاءة.

ويمكن أن تؤدي زيادة هذا العدد من اللترات إلى جعل البول يبدو شفافا.

والبول الشفاف الصافي العرضي ليس مشكلة كبيرة. لكن إذا كانت مشكلة مستمرة، فقد تخفض مستويات الملح والكهارل إلى ما دون ما يحتاجه جسمك.

لون البول الشفاف أو البول الذي لا لون له لكن من دون شرب كثير من الماء

ماذا لو كان بولك صافيا ولم تكن تشرب كثيرا من الماء؟

قد يشير ذلك إلى وجود مشكلة كامنة في الكلى أو مرض السكري. وفي هذه الحالة، من الأفضل مراجعة الطبيب للحصول على إجابات.

لون البول الأصفر أو بلون القش

يقول الدكتور باجيك إن البول الذي يقع في الفئة الصفراء الباهتة يشير إلى أنك بصحة جيدة ورطب. هذا اللون المصفر ناتج عن صبغة تسمى "يوروكروم" (urochrome) ينتجها جسمك.

لون البول مثل العنبر أو أصفر غامق أو عسلي داكن

هذا يعني أن الشخص يعاني جفافا خفيفا. وجسمك يخبرك أن تشرب بعض الماء، حسبما يقول الدكتور باجيك.

واللون الغامق هو علامة على جفاف خفيف. وفي الأساس، يعتبر بولك مزيجًا أكثر تركيزًا بسبب انخفاض مستوى السوائل في نظامك الغذائي عن المطلوب. ويمكن أن يحدث هذا إذا كنت تتعرق بالخارج في يوم حار أو انتهيت للتو من التمرين.

لذلك، أعد ترطيب جسمك عبر شرب الماء ليعود اللون إلى طبيعته.

لون البول البني أو الغامق

لون البول البني يعني أن الجفاف لديك قد ازداد، فيجب أن تحصل على السوائل في أسرع وقت ممكن.

وقد يحدث اللون البني الغامق أيضًا بسبب دخول الصفراء إلى البول، وهو علامة على مرض الكبد. فالبول البني هو أيضًا أحد أعراض البورفيريا، وهو اضطراب نادر يصيب الجلد والجهاز العصبي.

إذا لم تؤدِ إعادة الترطيب إلى تفتيح لون البول، فاستشر طبيبك.

لون البول الوردي أو الأحمر أو المحمر

قد يكون السبب وراء ذلك هو الغذاء، مثل تناول البنجر أو التوت الأزرق.

إذا لم تأكل شيئًا من هذا القبيل، فقد يكون هناك سبب للقلق. وقد يكون البول الوردي أو المحمر علامة على:

دم في البول.

مرض كلوي.

سرطان الكلى أو المثانة.

حصى الكلى.

التهاب المسالك البولية.

مشاكل البروستاتا.

التسمم بالرصاص أو الزئبق.

اتصل بطبيبك في أقرب وقت ممكن إذا لم يعد اللون إلى اللون الأصفر.

لون البول البرتقالي

قد تكون لا تشرب كمية كافية من الماء إذا كان بولك يبدو برتقاليًا، أو قد يكون لديك مرض في الكبد أو القناة الصفراوية. أو قد يكون السبب تناول طعام يحتوي على صبغة أو أدوية.

قم بإعادة الترطيب أولاً، ثم اتصل بطبيبك إذا لم يختف اللون البرتقالي.

لون البول الأزرق أو الأخضر أو الأرجواني

على الأرجح، هذا نتيجة شيء أكلته أو دواء، كما يقول الدكتور باجيك. ومع ذلك، فإن مرضا وراثيا نادرا يمكن أن يؤدي إلى تحول لون البول إلى اللون الأزرق أو الأخضر. الشيء نفسه بالنسبة لبعض البكتيريا التي يمكن أن تصيب المسالك البولية.

فقد يمكن أن تتسبب العدوى البكتيرية الزنجارية الزائفة (pseudomonas aeruginosa bacterial infection) في تحول لون البول إلى اللون الأزرق أو الأخضر أو حتى الأرجواني.

ويمكن أن تتسبب في ذلك اللون الأزرق أو الأخضر حالة تسمى "فرط كالسيوم الدم الحميد العائلي" (familial benign hypercalcemia). وقد تظهر مستويات منخفضة إلى معتدلة من الكالسيوم في البول ويتغير لونه عندما تكون لديك هذه الحالة، وفقا لموقع هيلث لاين.

راجع طبيبك إذا واصلت التبول بهذا اللون.

البول العكر "الغائم"

يمكن أن تتسبب التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى في أن يصبح البول عكرًا.

مرة أخرى، قد يكون الجفاف هو السبب أيضًا. اشرب كثيرا من الماء، واتصل بطبيبك إذا استمرت الأعراض.

البول الذي يحتوي على رغوة

إذا تبولت بقوة مثلا فقد تلاحظ رغوة. هذا طبيعي نتيجة تدفق البول.

ومع ذلك، يمكن أن تشير الرغوة أيضًا إلى وجود بروتين زائد في نظامك الغذائي أو مشكلة في الكلى. راجع الطبيب إذا حدث هذا باستمرار.

لون البول الأسود للحامل

على النساء الحوامل مراجعة الطبيب سريعا إذا أصبح لون البول أسود داكنا ذا رائحة قوية، أو عند الشعور بالعطش الشديد، والتبول النادر، وذلك وفقا للدكتورة فاتن الطاهر من مؤسسة حمد الطبية في قطر.

وتقول الدكتورة فاتن إن هذه العلامات تدل على الجفاف، وقد تجعل الحامل أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية أو أي مضاعفات أخرى.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة تحت عنوان "مؤسسة حمد الطبية تنصح الحوامل والمرضعات بأخذ الاحتياطات اللازمة في أثناء الصيام".

ويقول البيان إن خبراء مؤسسة حمد ينصحون النساء ممن يعانين مضاعفات ومصاعب الحمل مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم أو فقر الدم، بتفادي الصيام خلال شهر رمضان المبارك. كما ينصحون المرضعات بإجراء فحوصات صحية شاملة لهن وللرضع قبل الصيام.

لون البول الأبيض أو الحليبي

البول الغائم أو الحليبي هو علامة على عدوى المسالك البولية، التي قد تسبب أيضًا رائحة كريهة. قد ينتج البول اللبني أيضًا عن البكتيريا أو البلورات أو الدهون أو خلايا الدم البيضاء أو الحمراء أو المخاط في البول، وذلك وفقا للمكتبة الوطنية للصحة في الولايات المتحدة.

لون البول يحدد كمية الماء الواجب شربها

تنصح وزارة الصحة العامة القطرية بالانتباه إلى لون البول لدى الشخص، لأنه يشير إلى كمية الماء التي يحتاجها الجسم.

وتقول الوزارة إنه إذا كان لون البول غامقا فيجب شرب الماء على الفور، أما إذا كان لون البول متوسط الاصفرار، فعندها ينصح بشرب مزيد من الماء.

أما إذا كان لون البول فاتحا، فتنصح الوزارة بالاستمرار في شرب الماء.

ويفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل خلال الصيف، خاصة في المناطق التي ترتفع فيها درجة الحرارة، مما قد يعرض الشخص إلى مخاطر الجفاف وضربة الحر إذا لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.