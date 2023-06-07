مقاومة الثيروكسين.. كيف تحدث؟

الثيروكسين هرمون أساسي تفرزه الغدة الدرقية ويقوم بوظائف متعددة مثل تنظيم حرق الطاقة وتوليد الحرارة وتطور ونمو الخلايا والأنسجة. وهناك حالات تؤثر على هرمون الثيروكسين، منها مقاومة هرمون الغدة الدرقية، التي نتعرف عليها في هذا التقرير.

مقاومة هرمون الغدة الدرقية

مقاومة هرمون الغدة الدرقية (Resistance to thyroid hormone) -الذي يعرف اختصارا بـ"آر تي إتش" (RTH)- هو خلل وراثي في حساسية الخلايا تجاه هرمون الغدة الدرقية، وعادة ما ينتج عن عيوب في واحد من مستقبلات هرمون الغدة الدرقية على الخلايا.

أنواع مقاومة هرمون الغدة الدرقية

هناك 3 أنواع من مقاومة هرمون الغدة الدرقية، بناءً على الخلل في مستقبلات الدرقية (thyroid hormone receptors, TRs):

مقاومة هرمون الغدة الدرقية بيتا، وتحدث نتيجة وجود عيوب في جين "تي إتش آر بي" (THRB).

مقاومة هرمون الغدة الدرقية ألفا، وتحدث نتيجة وجود عيوب في جين "تي إتش آر إيه" (THRA).

مقاومة هرمون الغدة الدرقية مجهولة السبب.

نسبة حدوث مقاومة هرمون الغدة الدرقية

متلازمة مقاومة هرمون الغدة الدرقية هي حالة وراثية، وتحدث لدى واحد بين كل 40 ألف شخص.

أعراض مقاومة هرمون الغدة الدرقية

يمكن أن يصاب المرضى بأعراض فرط نشاط الغدة الدرقية أو أعراض قصور الغدة الدرقية. وعادة ما يكون لديهم ارتفاع في هرمونات الغدة الدرقية. ويكون مستوى الهرمون المنبه "المحفز" للغدة الدرقية "تي إس إتش" (TSH) طبيعيا أو مرتفعا.

قد تشمل الأعراض:

تضخم الغدة الدرقية.

عدم انتظام دقات القلب.

الاكتئاب.

التعب.

الهرمون المنبه للغدة الدرقية

الهرمون المحفز للغدة الدرقية، المعروف باسم "تي إس إتش" (TSH)، ويشار إليه أيضًا باسم ثيروتروبين، هو هرمون تفرزه الغدة النخامية لتحفيز الغدة الدرقية على إنتاج هرموناتها الخاصة وإفرازها.

علاج مقاومة هرمون الغدة الدرقية

عند علاج مرضى مقاومة هرمون الغدة الدرقية، يجب التركيز على أعراض المرض بدلا من استهداف جعل مستويات الهرمون طبيعية.

معظم المرضى يتغلبون بشكل كافٍ على المقاومة عن طريق زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية، ومن ثم لا يحتاجون إلى علاج.

يعتبر علاج المرضى الذين يعانون مستويات طبيعية من الهرمون المحفز للغدة الدرقية الطبيعي أكثر صعوبة. فقد تكون هناك حاجة إلى إعطاء جرعات من هرمون الغدة الدرقية، وإذا كان الأمر كذلك، تجب مراقبتها من كثب.

يجب أن يعالج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية باستخدام حاصرات "بيتا" أو الأدوية المضادة للقلق، من بين أمور أخرى، اعتمادًا على الأعراض التي تظهر عليهم.





على ماذا يدل ارتفاع الأجسام المضادة للغدة الدرقية؟

ارتفاع الأجسام المضادة للغدة الدرقية هو حالة مختلفة عن مقاومة هرمون الغدة الدرقية، ويجب التفريق بينهما.

الأجسام المضادة هي بروتينات يصنعها الجهاز المناعي لمحاربة المواد الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا. لكن في بعض الأحيان تهاجم الأجسام المضادة خلايا وأنسجة وأعضاء الجسم عن طريق الخطأ.

تُعرف هذه الحالة باسم "استجابة المناعة الذاتية"، فعندما تهاجم هذه الأجسام المضادة خلايا الغدة الدرقية السليمة، يمكن أن تؤدي إلى اضطراب المناعة الذاتية للغدة، ويمكن أن تسبب هذه الاضطرابات مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم علاجها.

لذلك قد يدل ارتفاع الأجسام المضادة للغدة الدرقية على الأمراض التالية:

1- مرض هاشيموتو

تشمل أعراض "مرض هاشيموتو" (Hashimoto disease):

زيادة الوزن.

التعب.

تساقط الشعر.

عدم تحمل الجو البارد.

اضطراب في الدورة الشهرية.

الإمساك.

الاكتئاب.

ألم المفاصل.

2- مرض غريف

تشمل أعراض "مرض غريف" (Grave’s disease) ما يلي: