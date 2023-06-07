في اليوم العالمي لسلامة الأغذية.. 1.6 مليون شخص يمرضون يوميا بسبب الأغذية غير المأمونة

يحتفل العالم اليوم الأربعاء السابع من يونيو/حزيران باليوم العالمي لسلامة الأغذية، ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "المواصفات الغذائية تنقذ الأرواح".

ويسلط موضوع هذا العام الضوء على دور الممارسات والمواصفات المعمول بها في مجال سلامة الأغذية لضمان سلامة الأغذية وجودتها.

ويلفت اليوم العالمي لسلامة الأغذية 2023 الانتباه إلى المواصفات الغذائية.

ويُصاب شخص واحد من بين كل 10 أشخاص في العالم بالأمراض المنقولة بالأغذية كل عام، في حين تساعد المواصفات الغذائية على ضمان سلامة ما نتناوله من طعام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نحو 1.6 مليون شخص يصابون بالمرض في يوم واحد في المتوسط بسبب الأغذية غير المأمونة، كما أن 340 طفلا دون سن الخامسة يلقون حتفهم يوميا في المتوسط بسبب أمراض منقولة بالأغذية يمكن الوقاية منها.

السرطانات

وأضافت المنظمة العالمية أن هناك 200 مرض ناجم عن الأغذية غير المأمونة من الإسهال إلى السرطانات.

وكل عام، يُصاب أكثر من 600 مليون بالمرض ويلقى 420 ألفا حتفهم بسبب تناول أغذية ملوثة، في حين يمكن تلافي هذه الوفيات.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لسلامة الأغذية عام 2018 لإذكاء الوعي بخصوص أهمية سلامة الأغذية.

وتشارك منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تيسير الاحتفال باليوم العالمي لسلامة الأغذية، بالتعاون مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى.