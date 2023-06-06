‫ما أسباب متاعب الصوت؟

قال البروفيسور الألماني برنهارد ريشتر ‫إن متاعب الصوت تشمل البحّة والخشونة والشعور بألم وحرقة وضيق في ‫الحلق، موضحا أن هذه المتاعب لها أسباب عدة، أبرزها -على سبيل المثال- إجهاد عضلات الحبال ‫الصوتية بسبب التحدث بصوت عال لمدة زمنية ‫طويلة.

‫وأضاف الأستاذ بمعهد فرايبورغ لطب الموسيقيين أن متاعب الصوت قد ترجع ‫أيضا إلى الإصابة بنزلة برد، مشيرا إلى أنه يمكن مواجهة ذلك بشرب السوائل بكثرة ومضغ العلكة الخالية من السكر مع ‫الإقلاع عن التدخين، كما أن الغناء يسهم في تدريب عضلات الحبال الصوتية.

‫وشدد ريشتر على ضرورة استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة في حال استمرار ‫متاعب الصوت لمدة تزيد على 6 أسابيع، ولا سيما إذا كانت المتاعب مصحوبة ‫بأعراض أخرى مثل الشعور بوجود جسم غريب في الحلق وضيق في التنفس وتورم ‫الحنجرة وخسارة الوزن خلال مدة قصيرة، حيث قد تنذر المتاعب حينئذ ‫بالإصابة بمرض خطير مثل سرطان الحنجرة.