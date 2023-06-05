هل تؤدي طقطقة المفاصل إلى التهابها والإصابة بالروماتيزم؟

لا شك أنك سمعت هذه المقولة أكثر من مرة: "طقطقة المفاصل تؤدي إلى التهابها وإلى الإصابة بالروماتيزم؛ لذلك عليك التوقف عن ذلك". لكن ما حقيقة ذلك؟

الجواب هو أن طقطقة مفاصل أصابعك قد تكون أمرًا مزعجًا للغاية، وقد تؤدي إلى عدم رغبة أصدقائك أو المقربين منك في الجلوس معك بسبب صوتها المزعج، لكنها لن تسبب لك التهاب المفاصل.

طقطقة المفاصل تكون لفقاعات في السائل الذي يعمل على تليين المفصل، والمعروف باسم السائل الزلالي، ومن ثم فهي لا تؤدي إلى التهاب المفاصل أو الإصابة بالروماتيزم.

لكن، بالرغم من أن هذه الممارسة لا تسبب التهاب المفاصل، فإن لها بعض العواقب السلبية، حيث تبين أنها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قوة القبضة وتورم اليدين.

لذلك، لا تطقطق أصابعك، ليس خوفا من التهاب مفاصلها، لكن حتى تحافظ على قوتها، وعلى أصدقائك!