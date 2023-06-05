تعرف على ‫أول عملية لزراعة جهاز يجمع علاجين لفشل القلب

نجح مستشفى كليفلاند كلينك في إجراء ‫أول عملية من نوعها في العالم لزراعة جهاز يجمع علاجين مثبتين لفشل ‫القلب، وذلك في إطار تجربة سريرية تهدف إلى علاج أعراض قصور القلب.

واستهدفت الدراسة السريرية الجديدة، التي تحمل الاسم "إنتغرا- دي" (INTEGRA-D)، تقييم ‫مدى سلامة وفعالية الجهاز الذي ‫يعمل على تحسين عملية انقباض القلب، بينما يعالج جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع (ICD) اضطرابات نظم القلب، ‫التي تهدد حياة مرضى القلب وتسبب الوفاة المفاجئة.

وقال الدكتور بروس ويلكوف، مدير أجهزة تنظيم ضربات القلب في مستشفى ‫كليفلاند كلينك والمحقق الرئيسي في الدراسة "قد يشكل هذا الإنجاز ‫تقدما مهما لمرضى قصور القلب؛ حيث يتطلب الأمر إجراء عملية واحدة فقط ‫لتقديم علاجين مهمين لمرض القلب ومنع الوفاة المفاجئة، التي قد تنجم عن ‫فشل القلب. وما يمنح الأمل هو أن هذه التكنولوجيا القابلة لإعادة الشحن ‫-مع عمر بطارية محتمل يصل إلى 20 عاما- ستقلل بشكل كبير من الحاجة إلى ‫عمليات استبدال الأجهزة".

أعراض قصور القلب

‫ويعاني مرضى قصور القلب من أعراض مرهقة للغاية تتمثل في ضيق التنفس ‫والتعب والارتباك وانتفاخ الساقين، الأمر الذي يؤثر سلبا على جودة ‫حياتهم.

وتوصف لمعظم مرضى قصور القلب أدوية تعمل على إبطاء تقدم المرض ‫وإدارة الأعراض، ولكن قد تتضاءل فعاليتها مع مرور الوقت. وفي حين أن ‫أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية القابلة للزرع قد تسهم في إنقاذ ‫حياة المرضى، فإن التكنولوجيا المستخدمة في هذه الأجهزة لا تكفي ‫وحدها لمعالجة الأعراض المرهقة لفشل القلب.

بدوره، قال الدكتور نيراج فارما، أستاذ الطب بكلية كليفلاند كلينك ليرنر ‫للطب، واستشاري الفيزيولوجيا الكهربائية في مستشفى كليفلاند كلينك لندن ‫والمحقق الرئيسي في الدراسة السريرية "نتطلع إلى دراسة هذه ‫التكنولوجيا الجديدة لتحديد مدى قدرتها على تطوير العلاجات للمرضى ‫الذين يعانون من قصور في القلب”.