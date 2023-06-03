تحذير أميركي من استخدام أدوية مقلدة لعقاري "أوزمبيك" و"ويغوفي" للتخسيس

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية المستهلكين من استخدام أدوية غير أصلية مقلدة لعقارَي "أوزمبيك" (Ozempic) و"ويغوفي" (Wegovy).

والمادة الفعالة في عقاري أوزمبيك وويغوفي تُسمى "سيماغلوتايد" (semaglutide).

وعللت إدارة الغذاء والدواء الأميركية تحذيرها بأن العقاقير غير الأصلية ربما لا تحتوي على المكونات نفسها، وربما لا تكون آمنة أو فعالة.

وقال مسؤولو الإدارة -وفقا لما نقلت وكالة أسوشيتد برس وموقعي "تايم" (Time) و"هيلث لاين" (Healthline) وغيرها- إنهم تلقوا تقارير عن مشاكل بعد أن استخدم مرضى نوعا من "سيماغلوتايد" تم تجميعها أو خلطها في الصيدليات، من دون تفاصيل أكثر عن تلك المشاكل.

نوع من سيماغلوتايد ليس للبشر

وتكمن المشكلة في أن هذه العقاقير، التي يتم بيعها غالبا عبر الإنترنت، تحتوي على نوع من سيماغلوتايد يُستخدم في الأبحاث المعملية (Lab research) ولم تتم الموافقة عليه للاستخدام البشري.

وجاء في الإشعار أن "الأدوية المركبة ليست معتمدة من إدارة الغذاء والدواء، والوكالة لا تتحقق من سلامة أو فعالية الأدوية المركبة".

وارتفعت مبيعات منتجات سيماغلوتايد خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن ثبت أن الدواء يحفز فقدان الوزن بسرعة كبيرة. وتشمل الأدوية التي تصنعها شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk) العلامات التجارية "أوزمبيك" و"ريبيلسوس" (Rybelsus) المستخدمة لعلاج مرض السكري، وويغوفي المعتمد لعلاج السمنة.

وفاق الطلب على الأدوية العرض، وابتداء من مايو/أيار الماضي، ظل "أوزمبيك" و"ويغوفي" على قائمة إدارة الغذاء والدواء الأميركية الخاصة بنقص الأدوية. وعندما يكون هناك نقص في الأدوية، يُسمح للصيدليات المركبة بإنتاج نسخ من تلك الأدوية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنه يجب على المستهلكين فقط استخدام الأدوية التي تحتوي على سيماغلوتايد بوصفة طبية من مقدم رعاية صحية مرخص، وأن يتم الحصول عليها من صيدلية مرخصة من الدولة أو من مرافق أخرى مسجلة لدى إدارة الغذاء والدواء.

الفرق بين عقاري "أوزمبيك" و"ويغوفي"

تمت الموافقة على أوزمبيك ليكون علاجا للمصابين بداء السكري من النوع الثاني. أما ويغوفي فهو معتمد ليكون علاجا لفقدان الوزن للأشخاص الذين يعانون السمنة أو أولئك الذين يعانون مشاكل صحية تتعلق بالوزن الزائد.

وهناك اختلاف في الجرعات بين العقارين، حسب الحالة.

جرعة أوزمبيك

يتم البدء مع أوزمبيك بجرعة بداية هي 0.25 مللغم لمرة واحدة في الأسبوع لمدة 4 أسابيع، ويساعد ذلك في منح جسمك فرصة للتعود على الدواء.

في الأسبوع الخامس، يزيد مقدم الرعاية الصحية الجرعة إلى 0.5 مللغم لمرة واحدة في الأسبوع، وذلك وفقا للموقع الرسمي للعقار.

قد تتغير احتياجات الشخص مع حالة مرض السكري، لهذا يتوافر أوزمبيك بجرعة 1 مللغم أو جرعات 2 مللغم للحصول على تحكم إضافي في السكر.

الجرعة القصوى من أوزمبيك هي 2 مللغم مرة في الأسبوع.

جرعة ويغوفي