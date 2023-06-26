هل يمكن لمرضى القلب السفر؟

يعتقد كثيرون من مرضى القلب أنه لا يمكنهم السفر بسبب مرضهم. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

مركز القلب بمدينة دويسبورغ الألمانية أكد قدرة مرضى القلب على السفر من حيث المبدأ، شريطة استقرار حالتهم الصحية خلال آخر 4 أسابيع قبل السفر. لذا ينبغي إجراء فحوصات طبية قبل ذلك بنحو 4 إلى 6 أسابيع.

وأضاف المركز أنه ينبغي أيضا مراعاة أن الكثير من أدوية القلب يجعل البشرة حساسة للشمس، لذا ينبغي حماية البشرة من خلال تطبيق كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.

وينبغي شرب السوائل على نحو كاف، نظرا لأن الكثير من أدوية القلب له تأثير مدر للبول، مما يرفع خطر التعرض للجفاف، سيما في حال فقدان المزيد من السوائل بسبب الحرارة الشديدة والإصابة بما يسمى "إسهال المسافر" والذي يحدث بسبب تناول أغذية ومشروبات ملوثة.