ما علاقة السكري باعتلال الأعصاب الطرفية؟

عمان- يشعر البعض بأعراض كالخدر والتنميل والوخز تصل أحيانا إلى الحرق في بعض الأطراف، وهو ما يسمى علميا "باعتلال الأعصاب الطرفية"، فما هذه الحالة؟ وما أسبابها؟ وهل للسكري علاقة بها؟

ما اعتلال الأعصاب الطرفية؟

يعرف الدكتور محمد أحمد الطراونة اختصاصي جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري ورئيس قسم جراحة الأعصاب في مستشفى "الأمير حمزة" في الأردن؛ اعتلال الأعصاب الطرفية، بأنه اضطراب يصيب الأعصاب التي تتحكم بأطراف الجسم، والتي تنقل الإشارة الحسية إلى المراكز المتخصصة في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى إحداث ضعف في قدرة هذه الأعصاب على إيصال الإشارة والإحساس بطريقة سليمة.

ويضيف في تصريحات للجزيرة نت أنه قد يظهر اعتلال الأعصاب الطرفية بشكل حاد أو مزمن، أو تتطور بشكل بطيء وتكون معرضة للانتكاسات مع مرور الوقت، ويصف الأشخاص الذين لديهم "الاعتلال العصبي الطرفي" الألم بأنه كالطعن أو الحرق أو الوخز.

ما أسباب اعتلال الأعصاب الطرفية؟

يوضح الدكتور الطراونة أن اعتلال الأعصاب الطرفية قد ينتج نتيجة لعدة أسباب منها:

داء السكري وهو الأكثر شيوعا.

أمراض المناعة الذاتية مثل أمراض الروماتيزم.

وحالات العدوى.

الأورام في الأعصاب الطرفية.





تناول بعض الأدوية.

التعرض للسموم.

نقص فيتامينات "بي" (B).

وبيّن أن اعتلال الأعصاب الطرفية يظهر في اليدين والقدمين، على شكل وخز أو خدران أو ألم، ويكون إما بشكل مستمر أو متقطع.

كيف يتم تشخيصه؟

يبين الدكتور الطراونة أنه يتم تشخيص حالات اعتلال الأعصاب الطرفية، بعد الفحص السريري وأخذ السيرة المرضية للمريض، وإنجاز تخطيط للأعصاب يحدد طبيعة الاعتلال.

ما العلاج؟

يؤكد الدكتور الطراونة أن علاج مرضى اعتلال الأعصاب الطرفية يكون وفق المسبب للاعتلال، ومنها أدوية تخفف أعراض الوخز والخدران.

اختلال وظيفي عام

يرى اختصاصي طب التأهيل والمفاصل والعلاج الطبيعي الدكتور يوسف أبو علي في تصريحات للجزيرة نت أن الاضطرابات في الأعصاب الطرفية، تتسم بوجود اختلال في الأعصاب، وهذا الاختلال في الوظيفة يختلف باختلاف نوع الأعصاب الطرفية المتأثرة.

فالأعصاب الطرفية والألياف المكونة لها -وفق أبو علي- لها أنواع منها:

الأعصاب الحسية التي تحوي أليافا تنقل المعلومات الحسية.

الأعصاب الحركية التي تحوي أليافا تنقل الأوامر والمعلومات المختصة بحركة الطرف أو العضو.

الأعصاب المختلطة، وهي أعصاب حسية وحركية تحوي كليهما.





ما علاقة السكري باعتلال الأعصاب الطرفية؟

يشير الدكتور أبو علي إلى أن من أكثر الأسباب شيوعا لاعتلال الأعصاب الطرفية هو مرض السكري.

ويؤكد أنه توجد أشكال مختلفة لاعتلال "الأعصاب الطرفية" السكري، منها الاعتلال العصبي المتعدد الحسي الحركي، وهذا الشكل يتميز بتأثيره على كلتا الجهتين من الأطراف، بنفس الكيفية وخاصة في الأجزاء السفلية كالقدمين واليدين.

ويعتبر أن من أهم عوامل الخطورة لحدوث هذا النوع، هو وجود مرض السكري من فترة زمنية طويلة، منوها إلى أن هناك نسبة قليلة من المرضى قد يحدث عندهم هذا النوع، حتى وإن كانت قراءة السكر في الدم لديهم غير مرتفعة بشكل ملحوظ، أي ما يعرف بمرحلة ما قبل السكري أو متلازمة مقاومة الأنسولين.

على ماذا يركز العلاج الطبيعي والوظيفي للمرضى؟

يوضح الدكتور أبو علي أن الطبيب يلجأ إلى وضع برنامج تأهيلي متكامل للحالة، وعلاج طبيعي ووظيفي يتم التركيز فيه على ‏تمارين لتحسين الجانب الحركي للمفاصل، و‏تمارين لتقوية العضلات، و‏تمارين للتوازن وتدريب المشي للمصاب.

وتابع أن الطبيب قد يلجأ أيضا إلى وصف الأجهزة المساعدة، ومنها جبيرة القدم، والأحذية الخاصة.

ويشدد الدكتور أبو علي أنه يتم أيضا التركيز على أهمية اتباع الحمية الغذائية الخاصة بارتفاع نسبة السكر بالدم، وتجنب لبس الأحذية الضيقة، ونصح المريض بإجراء فحص دوري للقدم، لتجنب حدوث تشققات وقرح في باطن القدم، ‏التي قد تعمل على مفاقمة الحالة وتدهورها.‏

ويؤكد الدكتور أبو علي أن دور طبيب التأهيل في هذا النوع لا يقتصر فقط على وضع الخطط العلاجية من ناحية العلاج الطبيعي، ولكن بالعمل كفريق مع الطبيب المختص في أمراض الغدد، حيث يكون العلاج ضمن خطة متكاملة.

ويذكر أبو علي أن هذه الخطة العلاجية تشمل: