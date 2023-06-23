‫ما التهاب القرنية الضوئي؟

قالت الجمعية الألمانية لطب العيون إن ‫التهاب القرنية الضوئي هو التهاب يصيب القرنية والشبكية بسبب التعرض ‫للأشعة فوق البنفسجية لفترة طويلة أو بشكل مكثف.

‫وأوضحت الجمعية أن أعراض الإصابة بالتهاب القرنية الضوئي تتمثل في ‫الشعور بآلام في العين وبوجود حبة رمل في العين وعدم وضوح الرؤية ‫والحساسية الشديدة للضوء.

‫وشددت الجمعية على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب ‫العواقب الوخيمة المترتبة على التهاب القرنية الضوئي والمتمثلة في أضرار ‫مستديمة بالقرنية والشبكية.

‫نظارة شمسية مناسبة

للوقاية من التهاب القرنية الضوئي، ينبغي ارتداء نظارة شمسية مناسبة، ‫أي ذات عدسات كبيرة. كما ينبغي أن تشتمل النظارة على أذرع كبيرة لحماية ‫العين من الأشعة فوق البنفسجية الساقطة من الجانب أيضا.

‫ومن المهم أيضا أن تكون النظارة مميزة بعلامات مثل "UV-400″، أي أن ‫النظارة بإمكانها فلترة الأشعة فوق البنفسجية، التي يصل طولها الموجي ‫إلى 400 نانومتر، أو علامة (CE)، التي تشير إلى التوافق مع معايير الصحة ‫والسلامة.