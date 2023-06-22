يعاني منه 30% من المسافرين.. كيف تتغلب على دوار الحركة؟

يعدّ دوار الحركة أحد أكثر المتاعب الصحية شيوعًا أثناء السفر على متن السيارات أو القطارات أو البواخر أو حتى الطائرة.

وينجم دوار الحركة الذي يُعرف أيضًا باسم "داء الحركة" عن عدم التطابق بين الحركة والإحساس بها؛ فقد يصاب به الإنسان نتيجةً لشعوره بالحركة دون رؤيتها، أو رؤية الحركة دون الشعور بها، أو عدم تطابق الشعور بالحركة ورؤيتها.

ويعاني 3 من بين كل 10 أفراد من أعراض شديدة لدوار الحركة، أبرزها:

زيادة إفرازات اللعاب

التعب العام

الشحوب

الدوار

الغثيان

تصبب العرق البارد

القيء

وحسب مركز السفر وطب المناطق الحارة الألماني، فإن دوار الحركة يحدث بسبب التضارب بين الانطباعات الحسية المختلفة، مشيرا إلى أن بعض العوامل ترفع احتمالات الإصابة بدوار الحركة مثل الأمراض كالصداع النصفي واضطراب الأذن الداخلية (مرض مينيير)، والحمل والحيض والخوف والقلق مثل الخوف من الطيران.

ويمكن مواجهة متاعب دوار الحركة من خلال اتخاذ بعض التدابير مثل: