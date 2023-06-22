‫التهاب الحوض الكلوي.. الأعراض والعلاج

قالت مؤسسة الكلى الألمانية إن ‫التهاب الحوض الكلوي هو التهاب يصيب حوض الكلى بسبب البكتيريا التي ‫تدخل المسالك البولية وتتكاثر هناك.

‫وأوضحت المؤسسة أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بالتهاب الحوض الكلوي، ‫مثل:

الحصوات

تضخم البروستاتا

داء السكري

الفشل الكلوي

سرطان ‫المثانة

الأمراض التي تصيب الأعصاب التي تتحكم بأعصاب التبول مثل الشلل النصفي أو التصلب المتعدد.

‫أعراض ‫التهاب الحوض الكلوي

‫وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الحوض الكلوي في:

آلام بمنطقة الكلى

حمى

ارتجاف

رغبة ملحة ومتكررة في التبول

شعور بألم وحرقان أثناء التبول

وجود دم في البول

غثيان

قيء

شعور عام بالإعياء

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب ‫المضاعفات الخطيرة والمتمثلة في حدوث تسمم بالدم، مشيرة إلى أن علاج التهاب الحوض الكلوي يتم بواسطة المضادات الحيوية.