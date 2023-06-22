صحة

‫التهاب الحوض الكلوي.. الأعراض والعلاج

Man suffering from kidney pain on white background
مدة الفيديو 42 minutes 42 seconds
22/6/2023

قالت مؤسسة الكلى الألمانية إن ‫التهاب الحوض الكلوي هو التهاب يصيب حوض الكلى بسبب البكتيريا التي ‫تدخل المسالك البولية وتتكاثر هناك.

‫وأوضحت المؤسسة أن بعض العوامل ترفع خطر الإصابة بالتهاب الحوض الكلوي، ‫مثل:

  • الحصوات
  • تضخم البروستاتا
  • داء السكري
  • الفشل الكلوي
  • سرطان ‫المثانة
  • الأمراض التي تصيب الأعصاب التي تتحكم بأعصاب التبول مثل الشلل النصفي أو التصلب المتعدد.

‫أعراض ‫التهاب الحوض الكلوي

‫وتتمثل أعراض الإصابة بالتهاب الحوض الكلوي في:

  • آلام بمنطقة الكلى
  • حمى
  • ارتجاف
  • رغبة ملحة ومتكررة في التبول
  • شعور بألم وحرقان أثناء التبول
  • وجود دم في البول
  • غثيان
  • قيء
  • شعور عام بالإعياء

وشددت المؤسسة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتجنب ‫المضاعفات الخطيرة والمتمثلة في حدوث تسمم بالدم، مشيرة إلى أن علاج التهاب الحوض الكلوي يتم بواسطة المضادات الحيوية.

المصدر : الألمانية