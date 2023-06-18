أطباء ألمان: المشي والركض يساعدان القلب على ضخ ‫الدم

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الباطنة إن الرياضة تحمي كبار السن من أمراض القلب، حيث إنها تحارب ‫عوامل الخطورة المؤدية إلى أمراض القلب والمتمثلة في البدانة وارتفاع ‫ضغط الدم وداء السكري وأمراض أيض الدهون والتوتر النفسي.

‫وأوضحت الرابطة أن رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب ‫الدراجات الهوائية تعد مفيدة لصحة القلب، حيث إنها تساعد القلب على ضخ ‫الدم بصورة أفضل، ومن ثم تحسين الإمداد بالأكسجين.

‫وأضافت الرابطة أن المواظبة على ممارسة رياضات قوة التحمل تساعد في خفض ‫معدلات الوفيات بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 20%، موصية بممارستها بمعدل ‫4 إلى 5 مرات أسبوعيا لمدة لا تقل عن نصف ساعة في المرة، وذلك لتحقيق ‫الاستفادة المرجوة منها.

‫وبشكل عام، يتعين على كبار السن زيارة الطبيب أولا للتأكد من ملاءمة الرياضة لهم، وذلك بعد إجراء الفحوص اللازمة مثل تحديد ‫أداء القلب بواسطة مخطط كهربية القلب في ظل بذل المجهود.

وبعد ذلك، يمكن ‫مناقشة نوع الرياضة المناسب وكثافة التدريب ووتيرته.