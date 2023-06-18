أطباء ألمان: المشي والركض يساعدان القلب على ضخ الدم
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الباطنة إن الرياضة تحمي كبار السن من أمراض القلب، حيث إنها تحارب عوامل الخطورة المؤدية إلى أمراض القلب والمتمثلة في البدانة وارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض أيض الدهون والتوتر النفسي.
وأوضحت الرابطة أن رياضات قوة التحمل مثل المشي والركض والسباحة وركوب الدراجات الهوائية تعد مفيدة لصحة القلب، حيث إنها تساعد القلب على ضخ الدم بصورة أفضل، ومن ثم تحسين الإمداد بالأكسجين.
وأضافت الرابطة أن المواظبة على ممارسة رياضات قوة التحمل تساعد في خفض معدلات الوفيات بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 20%، موصية بممارستها بمعدل 4 إلى 5 مرات أسبوعيا لمدة لا تقل عن نصف ساعة في المرة، وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
وبشكل عام، يتعين على كبار السن زيارة الطبيب أولا للتأكد من ملاءمة الرياضة لهم، وذلك بعد إجراء الفحوص اللازمة مثل تحديد أداء القلب بواسطة مخطط كهربية القلب في ظل بذل المجهود.
وبعد ذلك، يمكن مناقشة نوع الرياضة المناسب وكثافة التدريب ووتيرته.