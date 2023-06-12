عدم انتظام ضربات القلب.. الأنواع والأعراض والعلاج

من الطبيعي أن يتسارع معدل ضربات قلبك أثناء النشاط البدني وأن يتباطأ أثناء الراحة أو النوم، لكن عدم انتظام ضربات القلب المتكرر قد يعني أن قلبك لا يضخ الدم الكافي لجسمك.

يمكن علاج عدم انتظام ضربات القلب بالأدوية أو بإجراءات للسيطرة على الإيقاعات غير المنتظمة، والأخير في علاج تلك الاضطرابات قد يؤدي إلى تلف القلب أو الدماغ أو الأعضاء الأخرى، كما يمكن أن يؤدي إلى سكتة دماغية تهدد الحياة أو قصور في القلب أو سكتة قلبية.

وأثناء السكتة القلبية، يتوقف القلب فجأة وبشكل غير متوقع عن النبض، مما يتسبب في الوفاة إذا لم يتلق المصاب العلاج في غضون دقائق.

ما مرض عدم انتظام ضربات القلب؟

عدم انتظام ضربات القلب (Arrhythmia) مشكلة في معدل ضربات القلب أو إيقاعها. قد ينبض قلبك بسرعة كبيرة، أو ببطء شديد، أو بإيقاع غير منتظم، وذلك وفقا للمعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة (National Heart, Lung, and Blood Institute).

أنواع عدم انتظام ضربات القلب وفقا لسرعة النبض

هناك عدة أنواع من عدم انتظام ضربات القلب، اعتمادا على جزء القلب المصاب وما إذا كانت الحالة تسبب معدل ضربات بطيئا أو سريعا أو غير منتظم. قد يحدث عدم انتظام ضربات القلب في الأذين (الغرف العلوية للقلب) أو البطينين (الغرف السفلية للقلب).

بطء القلب

يعرف بطء القلب (Bradycardia) بأنه يحدث عندما يكون معدل ضربات القلب أثناء الراحة أبطأ من 60 نبضة في الدقيقة. قد يكون معدل ضربات القلب أبطأ في العادة لدى بعض الأشخاص، وخصوصا الشباب أو ذوي اللياقة البدنية. إذا كان معدل ضربات قلبك بطيئا، يمكن لطبيبك معرفة ما إذا كان هذا أمرا طبيعيا بالنسبة لك.

تسارع نبضات القلب

يعرف تسارع نبضات القلب (Tachycardia) بأنه عندما يكون معدل ضربات القلب أثناء الراحة أسرع من 100 نبضة في الدقيقة.

الانقباضات البطينية السابقة لأوانها (premature or extra heartbeat)

في هذه الحالة تحدث ضربات القلب المبكرة أو الزائدة عندما تأتي إشارة النبض مبكرا جدا، وهو ما يخلق وقفة في النبض، تليها ضربات أقوى عندما يعود قلبك إلى إيقاعه المعتاد. يمكن أن تشعر وكأن قلبك تخطى النبض.

أنواع عدم انتظام ضربات القلب وفقا للجزء المتسبب في القلب

أولا. عدم انتظام ضربات القلب فوق البطيني (Supraventricular arrhythmias)

يبدأ هذا النوع من عدم انتظام ضربات القلب في الأذينين أو بوابة الحجرات السفلية، ويشمل الأنواع التالية:

الخفقان الأذيني (Atrial fibrillation)

هو أكثر أنواع عدم انتظام ضربات القلب شيوعا، وتتسبب هذه الحالة في أن ينبض قلبك بأكثر من 400 نبضة في الدقيقة، ولا تعمل الحجرتان العلويتان والسفليتان للقلب معا كما ينبغي. وعندما يحدث ذلك، لا تمتلئ الغرف السفلية بالكامل أو تضخ الدم الكافي إلى رئتيك وجسمك.

الرفرفة الأذينية (Atrial flutter)

في الرفرفة الأذينية يتراوح خفقان القلب من 250 إلى 350 مرة في الدقيقة.

تسارع القلب فوق البطيني الانتيابي (Paroxysmal supraventricular tachycardia SVT)

يتسبب هذا النوع في ضربات قلب إضافية بسبب مشكلة في الإشارات الكهربائية التي تبدأ في غرف القلب العلوية وتنتقل إلى الغرف السفلية.

يبدأ هذا النوع من عدم انتظام ضربات القلب وينتهي فجأة، ويمكن أن يحدث أثناء النشاط البدني القوي، وعادة لا يكون خطيرا ويحدث غالبا عند الشباب.

ثانيا. عدم انتظام ضربات القلب البطيني (Ventricular arrhythmias)

يبدأ هذا النوع في الحجرات السفلية للقلب، والتي تسمى البطينين، ويمكن أن يكون عدم انتظام ضربات القلب خطيرا جدا، وعادة ما يتطلب رعاية طبية على الفور، ويشمل هذه الأنواع:

تسارع القلب البطيني (Ventricular tachycardia)

في هذه الحالة تحدث ضربات سريعة ومنتظمة في البطينين قد تستمر لبضع ثوان فقط أو لفترة أطول، وغالبا لا تسبب النبضات القليلة من تسرع القلب البطيني مشاكل، ولكن إذا استمر هذا لأكثر من بضع ثوان، فقد يؤدي إلى اضطراب نظم القلب أكثر خطورة، مثل الرجفان البطيني.

الرجفان البطيني (Ventricular fibrillation)

في هذه الحالة تجعل الإشارات الكهربائية في القلب البطينين يرتجفان بدلا من الضخ بشكل طبيعي، ودون ضخ البطينين الدم إلى الجسم، يمكن أن تحدث السكتة القلبية والموت في غضون بضع دقائق.

كيف تعرف ما إذا كان قلبك ينبض بسرعة كبيرة أو بطيئة جدا؟

يتراوح معدل ضربات القلب لدى معظم البالغين بين 60 و100 نبضة في الدقيقة، ويمكن أن تساعدك بعض الساعات الذكية أو تطبيقات الهواتف الذكية في معرفة معدل ضربات القلب أثناء الراحة، ويمكنك أيضا معرفة معدل ضربات قلبك من خلال الشعور بنبضك.

للعثور على نبضك، ضع إصبعيك السبابة والوسطى برفق على الشريان الموجود في المعصم الداخلي لأي من الذراعين، أسفل إبهامك. يجب أن تشعر بنبض أو نقر على أصابعك. شاهد عقرب الثواني أو اضبط المؤقت على ساعة الإيقاف أو الهاتف واحسب عدد النبضات التي تشعر بها في 30 ثانية. ضاعف هذا الرقم لمعرفة معدل ضربات القلب أو النبض لمدة دقيقة واحدة.

أعراض عدم انتظام ضربات القلب

قد لا يسبب عدم انتظام ضربات القلب أي أعراض واضحة، وقد تلاحظ أعراضا مثل بطء ضربات القلب أو عدم انتظامها أو تلاحظ توقفا مؤقتا بين ضربات القلب، وقد تشعر أيضا أن قلبك يتخطى النبض أو تشعر بخفقان.

تشمل الأعراض الأخرى لاضطراب نظم القلب ما يلي:

القلق.

ألم الصدر.

عدم الراحة.

الارتباك.

صعوبة التنفس.

اللهاث أثناء النوم.

الدوخة.

الإغماء.

التعب.

الضعف.

أسباب عدم انتظام ضربات القلب

تتحكم الإشارات الكهربائية لقلبك في سرعة دقات قلبك، ويمكن أن تسبب مشكلة في هذه الإشارات الكهربائية إيقاعا غير منتظم، وقد يحدث ذلك عندما لا تعمل الخلايا العصبية التي تنتج إشارات كهربائية بشكل صحيح أو عندما لا تنتقل الإشارات الكهربائية بشكل طبيعي عبر قلبك. أيضا، يمكن أن يبدأ جزء آخر من قلبك في إنتاج إشارات كهربائية، مما يؤدي إلى تعطيل ضربات قلبك الطبيعية.

تسمى الحالات التي تسبب تباطؤا في الإشارات الكهربائية لقلبك باضطرابات التوصيل.

عوامل خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب

التقدم في العمر.

ارتفاع ضغط الدم.

فشل القلب.

السكري.

أمراض الغدة الدرقية.

وجود تاريخ عائلي للمرض.

التدخين.

عيوب القلب الخلقية.

أمراض الكلى.

أمراض الرئة.

مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

السمنة.

انقطاع النفس النومي.

الالتهابات الفيروسية مثل الإنفلونزا أو "كوفيد-19".

علاج عدم انتظام ضربات القلب

الأدوية

مثل "الأدينوزين" (Adenosine)، "حاصرات بيتا" (Beta blockers)، "حاصرات قنوات الكالسيوم" (Calcium channel blockers)، "الديجوكسين" (Digoxin)، و"حاصرات قنوات البوتاسيوم" (Potassium channel blockers).

تقويم نظم القلب (Cardioversion)

هو إجراء يستخدم الصدمات الكهربائية الخارجية لاستعادة نظم القلب الطبيعي. ويُطلق عليه اسم إزالة الرجفان عندما يتم إجراؤه في حالات الطوارئ لمنع الموت عند عدم انتظام ضربات القلب في الحجرات السفلية من قلبك أو البطينين أو يهدد بالسكتة القلبية أو يسببها بالفعل.

قد يقوم طبيبك أيضا بعمل تقويم نظم القلب كطريقة لعلاج عدم انتظام ضربات القلب في الحجرتين العلويتين من قلبك، والتي تسمى الرجفان الأذيني.

استئصال القسطرة (Catheter ablation)

الاستئصال بالقسطرة هو إجراء لمنع الإشارات الكهربائية غير الطبيعية من التحرك عبر قلبك والتسبب في عدم انتظام ضربات القلب.

يجري الأطباء استئصال القسطرة في المستشفى، يوجه طبيبك طرف قسطرة خاصة إلى منطقة صغيرة من أنسجة القلب، وترسل الآلة إما موجات التردد الراديوي (RF)، أو درجات الحرارة شديدة البرودة، أو ضوء الليزر عبر طرف القسطرة لتكوين ندبة على القلب. وتمنع الندبة الإشارات الكهربائية غير الطبيعية من التسبب في عدم انتظام ضربات القلب.

أجهزة مقوم نظم القلب المزروعة (ICDs)

أجهزة تنظيم ضربات القلب هي أجهزة تستعيد نبضات القلب الطبيعية عن طريق إرسال نبضة كهربائية أو صدمة للقلب. يتم استخدامها لمنع أو تصحيح عدم انتظام ضربات القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب أو بطء شديد أو سريع للغاية. ويمكن لأجهزة تنظيم ضربات القلب أيضا استعادة نبضات القلب إذا توقف القلب فجأة.

أجهزة تنظيم ضربات القلب (Pacemakers)

جهاز تنظيم ضربات القلب هو جهاز صغير يرسل نبضات كهربائية لمساعدة قلبك على الخفقان بمعدل وإيقاع طبيعي. ويمكن أيضا استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب لمساعدة غرف قلبك على النبض معا بشكل متزامن حتى يتمكن قلبك من ضخ الدم بشكل أكثر كفاءة.