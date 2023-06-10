قال المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا إن ‫التغذية الصحية تقي من الإصابة بالحصوات الصفراوية؛ حيث تعمل التغذية ‫الصحية على الحد من الكوليسترول، الذي يرفع من خطر تكوّن الحصوات ‫الصفراوية.

والحصوات الصفراوية تتكون في كيس المرارة ‫من الكوليسترول ومواد أخرى، ويتراوح حجمها بين الصغير (أصغر من حبيبات ‫الرمل) إلى الكبير (أكبر من كرة الغولف).

أعراض الحصوات الصفراوية

‫وتتمثل أعراض الإصابة بحصوات صفراوية في ألم في منتصف البطن أسفل عظام ‫الصدر مباشرة وألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن، والغثيان والقيء.

‫وقد تترتب على الحصوات الصفراوية عواقب وخيمة مثل التهاب المرارة ‫والتهاب الكبد، وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الإصابة ‫بسرطان المرارة.

عوامل الخطورة للإصابة بالحصوات الصفراوية

‫وتكمن عوامل الخطورة المؤدية إلى الحصوات الصفراوية:

السمنة

داء ‫السكري

أمراض الكبد

اتباع أسلوب حياة غير صحي عبر تناول أغذية عالية الدهون وأغذية عالية الكوليسترول وأغذية منخفضة ‫الألياف الغذائية مع قلة الحركة.

الخضروات والفواكه

‫ولهذا الغرض، أوصى المركز بتناول الخضروات والفواكه بمعدل 3 مرات ‫يوميا وتناول الأسماك واللحوم بمعدل مرتين أسبوعيا وتناول الوجبات ‫النباتية بمعدل 3 مرات أسبوعيا.

‫ومن الأفضل أيضا تناول الخبز أو المعكرونة المصنوعين من الحبوب الكاملة. ‫وبالنسبة للدهون، فإنه ينبغي تفضيل زيت الزيتون أو زيت اللفت على السَمن ‫أو الزبدة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب الماء بكميات كافية.