أعراض الحصوات الصفراوية
قال المركز الاتحادي للتغذية في ألمانيا إن التغذية الصحية تقي من الإصابة بالحصوات الصفراوية؛ حيث تعمل التغذية الصحية على الحد من الكوليسترول، الذي يرفع من خطر تكوّن الحصوات الصفراوية.
والحصوات الصفراوية تتكون في كيس المرارة من الكوليسترول ومواد أخرى، ويتراوح حجمها بين الصغير (أصغر من حبيبات الرمل) إلى الكبير (أكبر من كرة الغولف).
أعراض الحصوات الصفراوية
وتتمثل أعراض الإصابة بحصوات صفراوية في ألم في منتصف البطن أسفل عظام الصدر مباشرة وألم في الجانب العلوي الأيمن من البطن، والغثيان والقيء.
وقد تترتب على الحصوات الصفراوية عواقب وخيمة مثل التهاب المرارة والتهاب الكبد، وفي أسوأ الأحوال قد يصل الأمر إلى حد الإصابة بسرطان المرارة.
عوامل الخطورة للإصابة بالحصوات الصفراوية
وتكمن عوامل الخطورة المؤدية إلى الحصوات الصفراوية:
- السمنة
- داء السكري
- أمراض الكبد
- اتباع أسلوب حياة غير صحي عبر تناول أغذية عالية الدهون وأغذية عالية الكوليسترول وأغذية منخفضة الألياف الغذائية مع قلة الحركة.
الخضروات والفواكه
ولهذا الغرض، أوصى المركز بتناول الخضروات والفواكه بمعدل 3 مرات يوميا وتناول الأسماك واللحوم بمعدل مرتين أسبوعيا وتناول الوجبات النباتية بمعدل 3 مرات أسبوعيا.
ومن الأفضل أيضا تناول الخبز أو المعكرونة المصنوعين من الحبوب الكاملة. وبالنسبة للدهون، فإنه ينبغي تفضيل زيت الزيتون أو زيت اللفت على السَمن أو الزبدة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب الماء بكميات كافية.