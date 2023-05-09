الأكل قبل النوم.. هل يزيد الوزن؟

"الأكل قبل النوم يسبب زيادة الوزن والبدانة، أما الأكل في النهار فلا يسبب السمنة لأن الجسم يحرقه". هذا ما نسمعه عادة، فما الحقيقة؟

الجواب هو أن هذا الزعم خاطئ، ولا توجد علاقة بين توقيت الأكل والبدانة.

تحدث السمنة عندما يكون مأخوذك من السعرات الحرارية أكثر مما تحرقه وعندها يخزن الجسم الفائض في صورة دهون.

إذا أكلت كمية أكبر من حاجتك خلال النهار فسيزداد وزنك.

وإذا أكلت مقدارا من السعرات الحرارية يكافئ ما تحرق في اليوم فلن يزداد وزنك، حتى لو قبل النوم.

الجوع قبل النوم

إذا كنت تشعر بالجوع قبل النوم، فلا تجوع نفسك وتناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين مثل شرائح التونة الخفيفة أو البيض المسلوق، وهذا سيساعد على النوم.

في الواقع فإن تناول وجبة صحية خفيفة قبل النوم، أفضل من أن تستيقظ منتصف الليل وأنت جائع، لتأكل ما تجده في الثلاجة بشكل عشوائي.

مع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة، فقد يسبب لهم الأكل قبل النوم الحرقة، وقد يؤدي إلى التأثير سلبا على نومهم.

من جانب آخر، يجدر الانتباه إلى أن إدخال كمية كبيرة من الطعام إلى معدتك حتى لو كنت جائعا قد لا يكون فكرة جيدة، فقد تشعر بثقل وتعب عند الاستيقاظ صباحا.

لذلك.. الخلاصة:

الأكل قبل النوم لا يسبب بالضرورة زيادة في الوزن.. ولكن قد يزعج معدتك ويقلق نومك.