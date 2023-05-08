‫ما أسباب انحسار اللثة؟

قالت مبادرة "برودينت" (ProDente) الألمانية إن اللثة ‫السليمة تحظى بأهمية كبيرة لصحة الأسنان، إذ إنها تعد طبقة ‫واقية تحمي الأسنان من البرودة والأحماض والبكتيريا.

‫وأضافت المبادرة المعنية بصحة الأسنان أن اللثة تتعرض للانحسار لأسباب ‫عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت أن انحسار اللثة قد يرجع إلى سبب بسيط يتمثل في تقنية ‫التنظيف غير الصحيحة، إذ يتسبب الضغط الشديد على اللثة في أثناء تنظيف ‫الأسنان في ضمورها.

‫كما قد يرجع الانحسار إلى سبب خطير، ألا وهو الإصابة بالتهاب دواعم ‫السن، وهو التهاب بكتيري يهاجم دواعم السن، وهي النسيج الداعم المحيط ‫بالأسنان.

‫وشددت المبادرة على ضرورة استشارة طبيب الأسنان في حالة ملاحظة انحسار ‫اللثة، نظرا لأن أعناق الأسنان تصبح مكشوفة، وتكون حساسة تجاه السخونة والبرودة، كما أنها تصبح فريسة سهلة ‫للبكتيريا، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تخلخل الأسنان وسقوطها.

‫ولتجنب هذه المخاطر، أوصت المبادرة بالعناية الجيدة بالأسنان، وذلك من ‫خلال تنظيفها بمعدل لا يقل عن مرتين يوميا بواسطة فرشاة أسنان ذات ‫شعيرات ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد، مع مراعاة الضغط برفق ‫على الأسنان واللثة في أثناء التنظيف.

‫ومن المهم أيضا الاهتمام بتنظيف الفراغات بين الأسنان بواسطة خيط ‫الأسنان أو الفرشاة المخصصة لتنظيف تلك الفراغات.

‫وشددت مبادرة "برودينت" على ضرورة استشارة طبيب الأسنان في حالة تكرار نزيف ‫اللثة في أثناء تنظيف الأسنان أو في حالة الشعور بحساسية الأسنان تجاه ‫المشروبات والأطعمة الساخنة أو الباردة.