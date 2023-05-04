قالت مبادرة "برودينت" (ProDente) الألمانية إن الغدد ‫اللعابية هي غدد موجودة تحت اللسان وتحت الفكين، مشيرة إلى أن الغدة ‫النكفية تعد أكبر الغدد اللعابية.

‫وأوضحت المبادرة المعنية بصحة الفم والأسنان أن وظيفة الغدد اللعابية ‫تتمثل في إفراز اللعاب الذي يعمل على ترطيب الفم وتجهيز الطعام لعملية ‫الهضم، فضلا عن تأثيره المضاد للبكتيريا والمعالج للجروح.

أسباب التهاب ‫الغدد اللعابية

‫وأضافت "برودينت" أن الغدد اللعابية قد تتعرض للالتهاب لأسباب عدة ‫تتمثل في إهمال العناية بالفم، أو التهاب الأغشية المخاطية بالفم، أو تعاطي بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب أو مضادات الهيستامين أو الأدوية ‫المدرة للبول.

‫كما قد يكون التهاب الغدد اللعابية مرافقا لبعض الأمراض مثل النكاف أو ‫الإنفلونزا أو الحصوات اللعابية.

أعراض التهاب ‫الغدد اللعابية

‫وتتمثل أعراض التهاب الغدد اللعابية في تورم الغدد والشعور بألم فيها ‫واحمرار الجلد المحيط بها، بالإضافة إلى الحمى.

‫وشددت على ضرورة علاج التهاب الغدد اللعابية على الفور، لأنه قد ‫يتسبب في نشوء خرّاج، يرفع بدوره خطر الإصابة بحدوث تسمم بالدم ‫يشكل خطرا على الحياة.

‫ويُعالج التهاب الغدد اللعابية بواسطة الأدوية المثبطة للالتهابات، ‫كما يمكن اللجوء إلى المضادات الحيوية، مع العناية الجيدة بالفم.