قطر تحصل على جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي لمكافحة التبغ

حصلت وزارة الصحة العامة القطرية على جائزة منظمة الصحة العالمية لليوم العالمي لمكافحة التبغ، تقديرا للجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في دولة قطر بجعل فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022 خالية من التدخين من خلال تطبيق تدابير صارمة لمكافحته داخل وخارج الملاعب وفي مناطق المشجعين.

وحضر تسليم الجائزة وزيرة الصحة العامة بقطر الدكتورة حنان محمد الكواري وعدد من وزراء الصحة وكبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات جمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

وتسلمت الجائزة رئيسة قسم الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة القطرية الدكتورة خلود عتيق المطاوعة من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، وذلك خلال الحدث المصاحب لاجتماعات الجمعية، الذي نظمته دولة قطر بعنوان "بناء إرث للرياضة والصحة بعد الفعاليات الرياضية الكبرى".

وقالت الدكتورة خلود المطاوعة في تعليق لها إن هذا التكريم يأتي تتويجا لجهود وزارة الصحة العامة والجهات المعنية بقطر في جعل فعاليات كأس العالم قطر 2022 خالية من التدخين.

وأضاقت أنه تم تطبيق تدابير صارمة لمكافحة التدخين داخل وخارج الملاعب، خاصة في مناطق المشجعين، لضمان تمتع ضيوف البطولة بهواء خال من الدخان، فضلا عن المساهمة في منع التدخين منعا باتا أثناء فعاليات بطولة كأس العرب قطر 2021.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة العامة بقطر وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة يعملون جاهدين لمكافحة التبغ بمبادراتهم وجهودهم التوعوية المهمة حفاظا على صحة وسلامة السكان، مؤكدة أن الجائزة تمثل حافزا مهما لتحقيق إنجازات جديدة في مجال مكافحة التبغ.