هل تعوق أمراض الأمعاء المزمنة الحمل؟
25/5/2023
قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل داء كرون والتهاب القولون التقرحي ليست مانعا من الحمل.
وأوضحت الجمعية أنه ينبغي للمرأة المصابة بأحد أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة محاولة الحمل خلال المرحلة الخالية من المتاعب المصاحبة للمرض، مثل تقلصات البطن الشديدة والإسهال والإرهاق الشديد، إذ تكون فرصة حدوث الحمل من دون مشاكل كبيرة خلال هذه الفترة.
وأضافت الجمعية أن مدة المرحلة الخالية من المتاعب المصاحبة للمرض تختلف من امرأة لأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للنوبات المرضية.
وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن للمرأة الحامل الاستمرار في تناول كثير من الأدوية المعالجة للمرض، ولكن ليس كلها. لذا يتعين على المرأة التحدث مع طبيبها المعالج بهذا الشأن.
المصدر : الألمانية