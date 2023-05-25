هل تعوق أمراض الأمعاء المزمنة الحمل؟

قالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي ‫إن أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل داء كرون و‫التهاب القولون التقرحي ليست مانعا من الحمل.

‫وأوضحت الجمعية أنه ينبغي للمرأة المصابة بأحد أمراض الأمعاء ‫الالتهابية المزمنة محاولة الحمل خلال المرحلة الخالية من المتاعب ‫المصاحبة للمرض، مثل تقلصات البطن الشديدة والإسهال والإرهاق الشديد، إذ ‫تكون فرصة حدوث الحمل من دون مشاكل كبيرة خلال هذه الفترة.

وأضافت الجمعية أن مدة المرحلة الخالية من المتاعب المصاحبة للمرض تختلف ‫من امرأة لأخرى، وكذلك الحال بالنسبة للنوبات المرضية.

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن للمرأة الحامل الاستمرار في تناول كثير ‫من الأدوية المعالجة للمرض، ولكن ليس كلها. لذا يتعين على المرأة التحدث ‫مع طبيبها المعالج بهذا الشأن.