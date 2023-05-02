‫فطريات الرأس.. الأسباب والأعراض

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية إن فطريات الرأس تندرج ضمن الأمراض الجلدية المزعجة للغاية؛ والتي قد تتسبب في الإصابة بالصلع.

‫وأوضحت الرابطة أن الفطريات تنتقل إلى فروة الرأس عن طريق التعامل مع ‫الحيوانات كالقطط والكلاب، كما يمكن أن تنتقل الفطريات من شخص إلى آخر ‫من خلال استخدام الأغراض الشخصية لشخص مصاب بالفطريات مثل المشط وفرشاة ‫الشعر وماكينة الحلاقة والمناشف.

‫أعراض فطريات الرأس

وتتمثل أعراض الإصابة بفطريات الرأس في:

احمرار فروة الرأس.

الحكة.

قشرة ‫الشعر.

تقصف الشعر.

سقوط الشعر.

نشوء مواضع صلع مستديرة.

علاج فطريات الرأس

‫وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للعلاج في الوقت المناسب، والذي يتمثل في مضادات الفطريات في صورة شامبو ‫أو محلول أو أقراص أو حقن.

‫وفي حالة عدم الخضوع للعلاج في الوقت المناسب، فقد لا ينمو الشعر مجددا ‫في مواضع الصلع، كما قد تنشأ ندبات في فروة الرأس.