أعراض التواء الخصية.. وما العلاج؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال ‫والمراهقين إن آلام الخصية لدى الطفل تدق ناقوس الخطر، إذ إنها تنذر ‫بالإصابة بالتواء الخصية، وهو حالة طبية طارئة تستلزم استشارة الطبيب ‫على وجه السرعة.

‫وأوضحت الرابطة أن التواء الخصية يحدث عندما تدور الخصية ويلتوي الحبل ‫المنوي، الذي ينقل الدم إلى كيس الصفن، وذلك بسبب خلل في عملية سريان ‫الدم عبر الأوعية الدموية.

أعراض التواء الخصية

‫وتتمثل أعراض التواء الخصية في:

الشعور بألم شديد ومفاجئ في الخصية

تورم الخصية

اتخاذ الخصية وضعا أعلى من المعتاد

كثرة ‫التبول

الحمى

ألم البطن

الغثيان

القيء

‫وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع ‫للعلاج في الوقت المناسب؛ لأن أنسجة الخصية قد تموت في غضون 6 إلى 8 ‫ساعات، إذا لم يخضع الطفل للعلاج في الوقت المناسب، مما يعني تراجع ‫خصوبته عندما يصبح بالغا.

ويتم العلاج بواسطة الجراحة، التي تهدف إلى إعادة الخصية إلى وضعها ‫الأصلي بحيث يتم سريان الدم بشكل سليم، وبالتالي يتم الحفاظ على ‫الخصية. وفي الحالات الشديدة قد يستلزم الأمر استئصال الخصية.