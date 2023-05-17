أعراض التواء الخصية.. وما العلاج؟
قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن آلام الخصية لدى الطفل تدق ناقوس الخطر، إذ إنها تنذر بالإصابة بالتواء الخصية، وهو حالة طبية طارئة تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة.
وأوضحت الرابطة أن التواء الخصية يحدث عندما تدور الخصية ويلتوي الحبل المنوي، الذي ينقل الدم إلى كيس الصفن، وذلك بسبب خلل في عملية سريان الدم عبر الأوعية الدموية.
أعراض التواء الخصية
وتتمثل أعراض التواء الخصية في:
- الشعور بألم شديد ومفاجئ في الخصية
- تورم الخصية
- اتخاذ الخصية وضعا أعلى من المعتاد
- كثرة التبول
- الحمى
- ألم البطن
- الغثيان
- القيء
وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ لأن أنسجة الخصية قد تموت في غضون 6 إلى 8 ساعات، إذا لم يخضع الطفل للعلاج في الوقت المناسب، مما يعني تراجع خصوبته عندما يصبح بالغا.
ويتم العلاج بواسطة الجراحة، التي تهدف إلى إعادة الخصية إلى وضعها الأصلي بحيث يتم سريان الدم بشكل سليم، وبالتالي يتم الحفاظ على الخصية. وفي الحالات الشديدة قد يستلزم الأمر استئصال الخصية.