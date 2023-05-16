طرق للحمل والإنجاب بعد تلقي علاج السرطان
يؤثر السرطان بالسلب على فرص الإنجاب؛ نظرا لأن هذا المرض يحد من الخصوبة. ومع ذلك، يمكن من خلال بعض التدابير الحفاظ على الخصوبة، ومن ثم الحفاظ على أمل الإنجاب.
وقالت سوزانه فيج-ريميرس، مديرة هيئة استعلامات السرطان الألمانية، إن الورم السرطاني وعلاجه لهما تأثير على فرص الإنجاب؛ حيث إنهما يحدان من الخصوبة.
وأوضحت فيج-ريميرس أنه إذا كان الورم السرطاني يصيب المخ أو النظام الهرموني، فإن خطر فقدان الخصوبة يرتفع. كما يرتفع خطر فقدان الخصوبة أيضا إذا كان الورم السرطاني يصيب المبايض أو الرحم أو عنق الرحم لدى النساء، أو الخصية أو البروستاتا لدى الرجال.
علاج السرطان
وأضافت فيج-ريميرس أن علاج السرطان له تأثير سلبي على الخصوبة؛ حيث قد يُلحق العلاج الكيماوي ضررا بوظيفة المبايض أو الخصية. وينطبق ذلك أيضا على بعض أنواع العلاج الإشعاعي أو العلاج الهرموني.
وعن فرص الإنجاب لدى مرضى السرطان، قال رالف ديتريش، مدير مختبر الإخصاب في المختبر والغدد الصماء في مستشفى جامعة إرلنغن الألمانية، إنه بعد تشخيص الإصابة بالسرطان يتعين على الطبيب التحدث مع المريض بشأن إمكانيات الحفاظ على الخصوبة.
تجميد خلايا "غاميت"
وأوضح ديتريش أنه لا يزال من الممكن في كثير من الأحيان الحصول على الخلايا الجنسية الأحادية (غاميت) وتجميدها، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمرضى الذكور يكون جمع الحيوانات المنوية بعد البلوغ غير معقد نسبيا ولا يستغرق الكثير من الوقت.
وبالنسبة للنساء، فإن الطريقة الأكثر شيوعا للحفاظ على الخصوبة هي الحصول على البويضات وتجميدها. وإذا لم يلحق ضرر بقناتي فالوب بسبب علاج السرطان، يمكن للمريضة أن تحمل مرة أخرى بشكل طبيعي بعد علاج السرطان.
وإذا كان المريض لا يزال شابا، فهناك فرصة جيدة جدا لتحقيق الرغبة في إنجاب الأطفال بعد علاج السرطان. ومع ذلك، فكلما تقدمت المرأة في السن على وجه الخصوص، قل احتمال حدوث حمل، تماما كما هو الحال لدى النساء غير المصابات بالسرطان.
وعلى الرغم من عملية الشيخوخة الطبيعية لخلايا البويضة، فإنه لا تزال لدى المرأة فرصة جيدة للحمل حتى سن 38 عاما. وللأسف تقل فرص الحمل بإحدى الطرق المذكورة بعد علاج السرطان بشكل كبير بسبب العلاج والعمر، لكنها ليست مستحيلة.