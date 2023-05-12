لا تتناول هذه الأغذية مع هذه الأدوية
أفادت رابطة الصيادلة الألمان بأن نوعية الطعام والشراب تؤثر تأثيرا مباشرا على مدى الاستفادة من الدواء، وفي الوقت ذاته يمكن لبعض الأدوية التأثير على امتصاص بعض العناصر الغذائية من الطعام.
وأضافت الرابطة الألمانية أن هذا قد يفسر عدم تأثير بعض الأدوية التأثير الكافي، أو حتى ظهور آثار ضارة لها، وهو الأمر الذي يتطلب استشارة الطبيب المعالج أو الصيدلاني.
ومن الأغذية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على تناول الأدوية ما يلي:
الجريب فروت
يعدّ الجريب فروت من الأطعمة الغنية بالعناصر الصحية، لكنه يمكن أن يمنع تحلل العديد من المواد الطبية في الكبد، ونتيجة لذلك يبقى كثير من المادة الفعالة في الدم، وذلك يؤدي إلى ظهور آثار جانبية، ومن هذه الأدوية بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول أو حبوب منع الحمل.
القهوة والكولا ومشروبات الطاقة
يمكن للعديد من الأدوية أن تزيد من صعوبة تكسير الكافيين في الجسم وتزيد من تأثيره التحفيزي على الجسم.
بالمقابل، فإن الكافيين له تأثير معاكس على الثيوفيلين، وهي المادة الفعالة في بعض أدوية أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
منتجات الألبان والمياه المعدنية
تحتوي منتجات الألبان وكذلك بعض أنواع المياة المعدنية على الكالسيوم المهم للعظام، ومع ذلك فإنها تؤثر تأثيرا مباشرا على المضادات الحيوية أو أدوية هشاشة العظام، وذلك يقلل من فعالية الدواء، ولذا يقتضي الفصل بين تناولهما بفترة كافية يحددها الطبيب.
وتلزم استشارة الطبيب لمعرفة الأطعمة المناسبة مع الأدوية؛ فقد تؤثر العناصر الغذائية الغنية بالدهون والبروتينات على الأدوية ومدى فاعليتها.