لا تتناول هذه الأغذية مع هذه الأدوية

أفادت رابطة الصيادلة الألمان بأن ‫نوعية الطعام والشراب تؤثر تأثيرا مباشرا على مدى الاستفادة من الدواء، وفي ‫الوقت ذاته يمكن لبعض الأدوية التأثير على امتصاص بعض ‫العناصر الغذائية من الطعام.

‫وأضافت الرابطة الألمانية أن هذا قد يفسر عدم تأثير بعض الأدوية التأثير الكافي، أو حتى ظهور آثار ضارة لها، وهو الأمر الذي يتطلب استشارة الطبيب ‫المعالج أو الصيدلاني.

ومن الأغذية التي تؤثر تأثيرا كبيرا على تناول ‫الأدوية ما يلي:

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‫الجريب فروت

‫يعدّ الجريب فروت من الأطعمة الغنية بالعناصر الصحية، لكنه يمكن أن ‫يمنع تحلل العديد من المواد الطبية في الكبد، ونتيجة لذلك يبقى كثير ‫من المادة الفعالة في الدم، وذلك يؤدي إلى ظهور آثار جانبية، ومن هذه ‫الأدوية بعض العقاقير المخفضة للكوليسترول أو حبوب منع الحمل.

‫القهوة والكولا ومشروبات الطاقة

‫يمكن للعديد من الأدوية أن تزيد من صعوبة تكسير الكافيين في الجسم وتزيد ‫من تأثيره التحفيزي على الجسم.

بالمقابل، فإن الكافيين له تأثير معاكس على الثيوفيلين، وهي المادة ‫الفعالة في بعض أدوية أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو ومرض الانسداد ‫الرئوي المزمن.‫

‫منتجات الألبان والمياه المعدنية

‫تحتوي منتجات الألبان وكذلك بعض أنواع المياة المعدنية على الكالسيوم ‫المهم للعظام، ومع ذلك فإنها تؤثر تأثيرا مباشرا على المضادات الحيوية أو ‫أدوية هشاشة العظام، وذلك يقلل من فعالية الدواء، ولذا يقتضي ‫الفصل بين تناولهما بفترة كافية يحددها الطبيب.

وتلزم استشارة ‫الطبيب لمعرفة الأطعمة المناسبة مع الأدوية؛ فقد تؤثر العناصر ‫الغذائية الغنية بالدهون والبروتينات على الأدوية ومدى فاعليتها.