الارتجاع المعدي المريئي لدى الأطفال.. الأعراض والعلاج
الارتجاع المعدي المريئي يعني ارتداد حمض المعدة إلى المريء بشكل مستمر، مما قد يتسبب في حدوث التهاب طويل الأمد وتغيرات وندوب.
وأوضح طبيب الأطفال الألماني الدكتور هيرمان جوزيف أن أعراض الارتجاع المعدي المريئي لدى الرضع تتمثل في التمدد عند الرضاعة والأرق ونقص الوزن ورفض تناول الطعام.
ويمكن مواجهة الارتجاع المعدي المريئي لدى الرضع من خلال تقديم وجبات أصغر، كما يمكن زيادة كثافة الطعام، بالإضافة إلى إمكانية اتباع نظام غذائي خاص.
وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا، فإن الأعراض تتشابه مع الأعراض لدى البالغين الذين يعانون من ارتجاع حمض المعدة، ألا وهي: حُرقة المعدة والألم خلف عظم القفص الصدري.
ويمكن مواجهة الارتجاع المعدي المريئي من خلال تجنب الوجبات العالية السعرات الحرارية والوجبات الدسمة وكذلك الوجبات المتأخرة.
وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف متاعب الارتجاع المعدي المريئي، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، حيث يمكن العلاج بواسطة الأدوية التي تمنع ارتداد حمض المعدة إلى المريء. وفي الحالات الخطيرة يمكن أيضا اللجوء إلى الجراحة.