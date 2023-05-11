‫الارتجاع المعدي المريئي لدى الأطفال.. الأعراض والعلاج

الارتجاع ‫المعدي المريئي يعني ارتداد حمض المعدة إلى المريء بشكل مستمر، مما قد ‫يتسبب في حدوث التهاب طويل الأمد وتغيرات وندوب.

‫وأوضح طبيب الأطفال الألماني الدكتور هيرمان جوزيف أن أعراض الارتجاع المعدي المريئي لدى ‫الرضع تتمثل في التمدد عند الرضاعة والأرق ونقص الوزن ورفض تناول ‫الطعام.

‫ويمكن مواجهة الارتجاع المعدي المريئي لدى الرضع من خلال تقديم وجبات ‫أصغر، كما يمكن زيادة كثافة الطعام، بالإضافة إلى إمكانية اتباع نظام ‫غذائي خاص.

‫وبالنسبة للأطفال الأكبر سنا، فإن الأعراض تتشابه مع الأعراض لدى ‫البالغين الذين يعانون من ارتجاع حمض المعدة، ألا وهي: حُرقة المعدة والألم خلف عظم القفص الصدري.

‫ويمكن مواجهة الارتجاع المعدي المريئي من خلال تجنب الوجبات العالية ‫السعرات الحرارية والوجبات الدسمة وكذلك الوجبات المتأخرة.

وإذا لم تفلح هذه التدابير في تخفيف متاعب الارتجاع المعدي المريئي، ‫فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، حيث يمكن العلاج بواسطة الأدوية التي تمنع ارتداد حمض المعدة إلى المريء. وفي الحالات الخطيرة يمكن أيضا ‫اللجوء إلى الجراحة.