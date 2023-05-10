نقص الحديد.. أسباب وأعراض
10/5/2023
قالت الجمعية الألمانية لأمراض الدم وعلم الأورام الطبية إن نقص الحديد يؤدي إلى تكوين الهيموغلوبين بشكل غير كاف في كرات الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين.
أسباب نقص الحديد
وأوضحت الجمعية أن نقص الحديد يرجع إلى عدة أمور، منها فقدان الدم بشدة بعد جرح ما، أو الحيض الشديد، أو عدم امتصاص الحديد جيدا عبر التغذية بسبب جراحة بالمعدة مثلا أو بسبب أمراض الجهاز الهضمي.
كما قد يرجع نقص الحديد إلى عدم إمداد الجسم به بشكل كاف بسبب الحِميات الغذائية القاسية أو التغذية الأحادية الجانب.
أعراض نقص الحديد
وتتمثل أعراض نقص الحديد في:
- الإرهاق المستمر
- شحوب البشرة
- تساقط الشعر
- صعوبات النوم
- ضيق التنفس
- خفقان القلب
وأضافت الجمعية أن الجسم يمتص الحديد على أكمل وجه من المصادر الحيوانية مثل اللحوم والأسماك، مشيرة إلى إمكانية التحقق من نقص الحديد من خلال إجراء فحص دم لدى الطبيب. وفي حالات النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد.
المصدر : الألمانية