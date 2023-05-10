‫نقص الحديد.. أسباب وأعراض

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الدم وعلم ‫الأورام الطبية إن نقص الحديد يؤدي إلى تكوين الهيموغلوبين بشكل غير كاف في كرات الدم ‫الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين.

أسباب نقص الحديد

‫وأوضحت الجمعية أن نقص الحديد يرجع إلى عدة أمور، منها فقدان الدم بشدة ‫بعد جرح ما، أو الحيض الشديد، أو عدم امتصاص الحديد جيدا عبر التغذية بسبب ‫جراحة بالمعدة مثلا أو بسبب أمراض الجهاز الهضمي.

‫كما قد يرجع نقص الحديد إلى عدم إمداد الجسم به بشكل كاف بسبب الحِميات ‫الغذائية القاسية أو التغذية الأحادية الجانب.

أعراض نقص الحديد

‫وتتمثل أعراض نقص الحديد في:

الإرهاق المستمر

شحوب البشرة

تساقط الشعر

صعوبات النوم

ضيق التنفس

خفقان القلب

وأضافت الجمعية أن الجسم يمتص الحديد على أكمل وجه من المصادر الحيوانية‫ مثل اللحوم والأسماك، مشيرة إلى إمكانية التحقق من نقص الحديد من خلال ‫إجراء فحص دم لدى الطبيب. وفي حالات النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى ‫تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد.