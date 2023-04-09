طب وصحة

نصائح ذهبية لتناول المضادات الحيوية وتحذيرات من استخدامها في علاج الفيروسيات

Dr. Thomas Louie, an infectious disease specialist at the University of Calgary, holds a container of stool pills in triple-coated gel capsules in his lab in Calgary, Alberta, Canada on Thursday, Sept. 26, 2013. Half a million Americans get Clostridium difficile, or C-diff, infections each year, and about 14,000 die. A very potent and pricey antibiotic can kill C-diff but also destroys good bacteria that live in the gut, leaving it more susceptible to future infections. Recently, studies have shown that fecal transplants - giving infected people stool from a healthy donor - can restore that balance. (AP Photo/The Canadian Press, Jeff McIntosh)
الخبراء أكدوا ضرورة تناول المضادات الحيوية طوال الفترة المقررة من قبل الطبيب وعدم التوقف بمجرد الشعور بتحسن. (أسوشيتد برس)
9/4/2023

حذرت غرفة الصيادلة في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية من استخدام المضادات الحيوية في علاج العدوى الفيروسية، مشددة على أن استخدامها يجب أن يقتصر على علاج العدوى البكتيرية.

كما أكد الخبراء على ضرورة الالتزام بمواعيد تناولها المقررة لتؤتي المضادات الحيوية مفعولها المرجو، فإذا وصف الطبيب تناول المضادات الحيوية "3 مرات في اليوم"، فيجب حينئذ تناولها كل 8 ساعات.

وتكمن أهمية ذلك في أن المضادات الحيوية تعمل بشكل أفضل عندما لا تنخفض مستويات الدواء في الجسم بشكل كبير.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تناول المضادات الحيوية طوال الفترة المقررة من قبل الطبيب. فإذا توقف العلاج قبل الأوان، فإن البكتيريا المسببة للأمراض ستبقى في الجسم، مما قد يؤدي إلى إطالة فترة العدوى. لذا لا يجوز التوقف عن تناول المضادات الحيوية بمجرد الشعور بتحسن.

وتعد المضادات الحيوية من أكثر ‫الأدوية التي يصفها الأطباء، وهي تعمل على قتل البكتيريا المسببة ‫للمرض، لكنها ليست علاجا لجميع الأمراض.

الأمين العام للجمعية الألمانية للطب ‫الباطني البروفيسور أولريش فولش، كان عرّف المضادات الحيوية بأنها أدوية تؤثر على حياة البكتيريا، أو ‫بمعنى آخر تقتل مسببات الأمراض وتمنع نموها.

‫وأضاف فولش أن المضادات الحيوية تساعد فقط في علاج الأمراض التي تسببها ‫البكتيريا، مثل التهاب اللوزتين والالتهاب الرئوي والتهاب المثانة ‫والتهاب السحايا، في حين ليس لها تأثير على العدوى التي تسببها ‫الفيروسات، وبالتالي فهي لا تساعد في علاج الإنفلونزا.

‫ومع ذلك، يمكن للبكتيريا أن تهاجم الجسم بسهولة وتتكاثر بسبب ضعف الجسم ‫الناجم عن عدوى فيروسية، فعلى سبيل المثال العدوى الفيروسية في الرئة ‫تؤدي في نهاية المطاف إلى الإصابة بالتهاب رئوي بكتيري، لذلك قد يكون ‫من الضروري في بعض الأحيان تعاطي المضادات الحيوية حتى في حالات العدوى ‫الفيروسية.

المصدر : الألمانية