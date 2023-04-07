في يومها العالمي.. منظمة الصحة العالمية تحتفل بذكرى تأسيسها

تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة الموافق السابع من أبريل/نيسان 2023 -وهو اليوم العالمي للصحة- بالذكرى الـ75 على إنشائها.

في عام 1948، اجتمعت بلدان العالم وأسست منظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء، حتى يتمكن الجميع في كل مكان من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والرفاه، وفقا لمنشور لمنظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني.

وقالت المنظمة إن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيسها يهيئ الفرصة لإلقاء نظرة إلى الوراء على النجاحات التي تحققت في مجال الصحة العامة، والتي حسّنت نوعية الحياة خلال العقود السبعة الماضية. وهو أيضا فرصة لتحفيز العمل على التصدي للتحديات الصحية التي نتعرض لها اليوم وتلك التي سنتعرض لها غدا.

بعض رسائل اليوم العالمي للصحة 2023