دراسة بريطانية.. كيف تأكل ليلا دون أن يزيد وزنك؟

ما أفضل وقت لتناول الطعام إذا كنت لا ترغب في زيادة الوزن؟ من المعلوم أنه يجب تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل، ولكن دراسة حديثة تقدم معيطات جديدة.

ومن الشائع أن أي طعام يتم تناوله بعد الساعة السادسة مساء سوف يتحول إلى دهون في الجسم، وأن الأكل في وقت متأخر من الليل يرتبط بالسمنة وزيادة الوزن.

ومع ذلك، تشير النتائج الأولية من دراسة جديدة حول تأثيرات أوقات الوجبات على محيط الخصر إلى أن تناول الطعام في المساء قد لا يكون سيئا كما كان يعتقد سابقا.

وأجرى الدراسة العالم تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية في "كينغز كوليدج" بلندن، إذ تتبع مع زملائه عادات الأكل لدى 80 ألف مستخدم لتطبيق إلكتروني اسمه "زوي هيلث ستادي" (Zoe Health Study) لمعرفة ما إذا كان توقيت الوجبات يؤثر على الصحة والوزن.

لمدة 3 أسابيع، طُلب من المشاركين في الدراسة -التي كتبت عنها صحيفة تلغراف البريطانية- تجربة ما يسمى الأكل المقيَد بالوقت، حيث يصوم الشخص لمدة 14 ساعة ثم يستهلك جميع السعرات الحرارية اليومية في الساعات العشر الباقية.

ولا تزال البيانات قيد التحليل من قبل سبيكتور والباحثين، ولن يتم نشر النتائج النهائية إلا بعد عدة أشهر، ومع ذلك، تشير النتائج الأولية المدهشة إلى أنه حتى تناول وجبة في وقت متأخر حتى الساعة 9:30 مساء قد لا يؤثر على صحتك سلبا وقد لا يزيد الوزن.

كيف تأكل ليلا دون أن يزيد وزنك؟

وفقا للدراسة، إذا كنت تأكل وجبة العشاء في الساعة 9:30 مساء، فيجب عليك الالتزام بصيام 14 ساعة، مما يعني عدم تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 11:30 صباحا في اليوم التالي للحفاظ على عملية التمثيل الغذائي لديك.

وتنصح سارة بيري، الأستاذة المشاركة في التغذية في "كينغز كوليدج" بلندن والمشاركة في الدراسة، بتأخير النوم إلى ما بعد ساعتين على الأقل من توقيت تناول آخر وجبة، وذلك لمنح المعدة الوقت الكافي لهضم الطعام.