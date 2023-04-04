حمية من 8 أسابيع تقلل عمرك البيولوجي 5 سنوات

طبق علماء أميركيون حمية امتدت 8 أسابيع على 6 نساء، ووجدوا أنها قللت عمرهن البيولوجي -أي العمر الذي تشير إليه حالة الخلايا البيولوجية- بحوالي 5 سنوات.

وأجرى الدراسة الباحثون كارا إن فيتزجيرالد، وتيش كامبل، وسوزان مكارم، وروميلي هودجز من معهد الطب الوظيفي بجامعة فيرجينيا كومنولث وجمعية التغذية الأميركية، ونشرت في مجلة الشيخوخة، وكتب عنها موقع يوريك أليرت.

والنظام الغائي الذي اتبعته المشاركات تم تعريفه بأنه "داعم للميثيل" methylation-supportive diet، ومصمم للتأثير على مثيلة الحمض النووي DNA methylation ومقاييس الشيخوخة البيولوجية.

وعملية مثيلة الحمض النووي هي تفاعل كيميائي في الجسم يتم فيه إضافة جزيء صغير يسمى مجموعة الميثيل إلى الحمض النووي أو البروتينات أو الجزيئات الأخرى، وذلك وفقا للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة.

يمكن أن تؤثر إضافة مجموعات الميثيل على كيفية عمل بعض الجزيئات في الجسم. على سبيل المثال، قد تؤدي مثيلة تسلسل الحمض النووي للجين إلى إيقاف تشغيل الجين بحيث لا يصنع بروتينا.

ويمكن أن تؤثر التغييرات في أنماط مثيلة الجينات أو البروتينات على خطر إصابة الشخص بمرض، مثل السرطان، كما تؤثر على عمره البيولوجي.

وعادة ما يتم فقدان مثيلة الحمض النووي تدريجيا مع تقدم العمر. وبناء على الدراسات، تم افتراض أن مثيلة الحمض النووي لا يتم الحفاظ عليها بدقة عند انقسامات الخلايا.

ما النظام الذي اتبعته النساء المشاركات؟

البرنامج عبارة عن إرشادات حول النظام الغذائي والنوم والتمارين والاسترخاء والبروبيوتيك التكميلي والمغذيات النباتية والتدريب على التغذية، وشملت التالي:

تناول كوبين من الخضر الورقية الداكنة.

تناول كوبين من الخضروات الصليبية.

تناول 3 أكواب من الخضار الملونة.

تناول ربع كوب من بذور اليقطين.

تناول ربع كوب من بذور عباد الشمس.

تناول حصة أو اثنتين من البنجر (الحصة نصف كوب مقطع).

تناول مكمل للكبد أو الكبد (ثلاث حصص، 3 أونصات في الأسبوع).

تناول بيضة واحدة يوميا (5-10 في الأسبوع).

تناول مكملات البروبيوتيك (كبسولتان).

ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ممارسة تمارين التنفس مرتين.

النوم 7 ساعات على الأقل.

الصيام 12 ساعة بعد تناول الوجبة.

شرب 8 أكواب من الماء في اليوم.

كم انخفض عمر المشاركات بعد اتباع الحمية؟

تم إجراء تحليل العمر البيولوجي على المشاركات عبر أخذ عينات من الدم في بداية الدراسة وفي نهاية فترة الأسابيع الثمانية.

وأظهرت 5 من المشاركات الست انخفاضا في العمر البيولوجي يتراوح بين 1.22 و11.01 سنة من العمر البيولوجي الأساسي، وبمتوسط انخفاض قدره 4.6 سنوات.

وفي دراسة سابقة شارك فيها رجال تتراوح أعمارهم بين 50 و72 عاما، تم عبر الحمية تخفيض عمرهم البيولوجي بمعدل 3.23 سنوات.

وقال الباحثون: "تشير هذه البيانات إلى أن النظام الغذائي الداعم للميثيل والتدخل في نمط الحياة قد يؤثران بشكل إيجابي على العمر البيولوجي لكلا الجنسين خلال منتصف العمر وكبار السن".