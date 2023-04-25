قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن نقص ‫البوتاسيوم في الجسم يرجع إلى أسباب عدة، منها تصريف البوتاسيوم عبر ‫الكلى بسبب إفراز الجسم للألدوستيرون أو الكورتيزول بشكل أكثر من اللازم ‫فيما يعرف بفرط الألدوستيرونية (متلازمة كون) أو فرط الكورتيزول.

‫وأضاف المركز أن بعض الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على إفراز ‫البوتاسيوم عن طريق الكلى. وتشمل هذه الأدوية مدرات البول والقشرانيات ‫السكرية Glucocorticoid والمضادات الحيوية. كما يمكن أن يؤدي ضعف الكلى أيضا إلى فقدان ‫البوتاسيوم.

‫وقد يرجع نقص البوتاسيوم أيضا إلى الاستخدام المفرط للملينات أو القيء ‫أو الإسهال المتكرر.

أعراض نقص البوتاسيوم

‫تتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في:

اضطرابات نبض القلب

ضعف العضلات

الشعور المستمر بالتعب والإرهاق

‫ويحتاج الجسم لدى البالغين إلى البوتاسيوم بمقدار 4 غرامات يوميا.

مصادر البوتاسيوم

‫يمكن إمداد الجسم بالبوتاسيوم من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل ‫الخضروات والفواكه (الجزر والطماطم والموز والمشمش والأفوكادو) والبقوليات والمكسرات (البندق واللوز والكاجو والفول السوداني).

‫وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على ‫البوتاسيوم تحت إشراف الطبيب.