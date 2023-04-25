أعراض نقص البوتاسيوم
قال المركز الاتحادي الألماني للتغذية إن نقص البوتاسيوم في الجسم يرجع إلى أسباب عدة، منها تصريف البوتاسيوم عبر الكلى بسبب إفراز الجسم للألدوستيرون أو الكورتيزول بشكل أكثر من اللازم فيما يعرف بفرط الألدوستيرونية (متلازمة كون) أو فرط الكورتيزول.
وأضاف المركز أن بعض الأدوية يمكن أن يكون لها تأثير مماثل على إفراز البوتاسيوم عن طريق الكلى. وتشمل هذه الأدوية مدرات البول والقشرانيات السكرية Glucocorticoid والمضادات الحيوية. كما يمكن أن يؤدي ضعف الكلى أيضا إلى فقدان البوتاسيوم.
وقد يرجع نقص البوتاسيوم أيضا إلى الاستخدام المفرط للملينات أو القيء أو الإسهال المتكرر.
أعراض نقص البوتاسيوم
تتمثل أعراض نقص البوتاسيوم في:
- اضطرابات نبض القلب
- ضعف العضلات
- الشعور المستمر بالتعب والإرهاق
ويحتاج الجسم لدى البالغين إلى البوتاسيوم بمقدار 4 غرامات يوميا.
مصادر البوتاسيوم
يمكن إمداد الجسم بالبوتاسيوم من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الخضروات والفواكه (الجزر والطماطم والموز والمشمش والأفوكادو) والبقوليات والمكسرات (البندق واللوز والكاجو والفول السوداني).
وفي حالة النقص الشديد يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية على البوتاسيوم تحت إشراف الطبيب.