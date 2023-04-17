هل شرب كمية كبيرة من الماء عند السحور يمنع العطش أثناء الصيام؟

يعتقد كثيرون أنه لدفع العطش في نهار رمضان يجب تخزين كثير من المياه في الجسم بالإكثار من شربها عند السحور، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟ وما مدى دقته؟

الجواب هو أن شرب كمية كبيرة من الماء دفعة واحدة عند السحور ليس فكرة جيدة، فذلك سيضع حملا كبيرا على معدتك وقد يصيبها بالتلبك.

كما أن الماء الذي تشربه عند السحور تتخلص منه الكلى في ساعات النهار الأولى، ولن يأتي منتصف اليوم إلا وقد فقدت معظمه عبر التبول، وستجد نفسك قد اضطررت إلى الذهاب إلى الحمام عدة مرات بشكل مزعج.

والطريقة الصحيحة لتلافي العطش أو تقليله في رمضان هي شرب كميات كافية من السوائل، من 8 إلى 10 أكواب، وتحتسب في ذلك العصائر والقهوة والشاي والشوربات والماء في الأطعمة، موزعة على الوقت من الإفطار إلى السحور.

وعند السحور ننصحك بتناول الخضار والفواكه مثل الخيار والخس والطماطم والبطيخ والشمام، فهي تحتوي على الماء، وسيمتصه جسمك تدريجيا أثناء الهضم، وهو ما سيحافظ على رطوبة الجسم مدة أطول.

يمكنك أيضا تناول طبق من الشوربة مع كوب أو كوبين من الماء، وبهذه الطريقة ستقلل الظمأ إلى أقل قدر ممكن.