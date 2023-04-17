أحذية لا تناسب مرضى السكري.. تعرف عليها
17/4/2023
قال المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية إن الأحذية المفتوحة كالصندل والشبشب لا تناسب مرضى السكري، كما لا يجوز أيضا أن يسير المرضى بأقدام حافية.
وعلل المركز الألماني ذلك بأن مرضى السكري لا يشعرون بالألم في القدم أو يشعرون به على نحو ضئيل بسبب تليفات الأعصاب أو سوء سريان الدم، وغالبا ما يأتي اكتشاف الجروح الصغيرة في وقت متأخر جدا.
وقد يترتب على ذلك الإصابة بعدوى تؤدي إلى تقرحات، وقد يصل الأمر في أسوأ الأحوال إلى حد بتر القدم.
حماية القدمين
ولتجنب هذه المخاطر، أوصى المركز الاتحادي مرضى السكري بحماية أقدامهم من الجروح بارتداء أحذية مغلقة وذات مقاس مناسب.
كما يتعين عليهم فحص أقدامهم يوميا بواسطة مرآة مثلا، مع مراعاة سرعة التوجه إلى الطبيب عند ملاحظة أي جرح صغير.
المصدر : الألمانية