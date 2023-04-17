أحذية لا تناسب مرضى السكري.. تعرف عليها

قال المركز الألماني الاتحادي للتوعية الصحية إن ‫الأحذية المفتوحة كالصندل والشبشب لا تناسب مرضى السكري، كما لا يجوز ‫أيضا أن يسير المرضى بأقدام حافية.

‫وعلل المركز الألماني ذلك بأن مرضى السكري لا يشعرون بالألم في القدم أو ‫يشعرون به على نحو ضئيل بسبب تليفات الأعصاب أو سوء سريان الدم، ‫وغالبا ما يأتي اكتشاف الجروح الصغيرة في وقت متأخر جدا.

‫وقد يترتب على ذلك الإصابة بعدوى تؤدي إلى تقرحات، وقد يصل الأمر في ‫أسوأ الأحوال إلى حد بتر القدم.

حماية القدمين

‫ولتجنب هذه المخاطر، أوصى المركز الاتحادي مرضى السكري بحماية أقدامهم ‫من الجروح بارتداء أحذية مغلقة وذات مقاس مناسب.

‫كما يتعين عليهم فحص أقدامهم يوميا بواسطة مرآة مثلا، مع ‫مراعاة سرعة التوجه إلى الطبيب عند ملاحظة أي جرح صغير.